27 января президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва по телефону обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным войну в Украине и их сотрудничество. Лула да Силва принял приглашение посетить Москву на 9 мая.
Главные тезисы
- Лула да Силва посетит Москву на 9 мая и примет участие в праздновании с Путиным.
- Отношения между Бразилией и Украиной нормальные, но Зеленский критикует предложения Бразилии и Китая по мирному плану для завершения войны.
Да Силва собирается к Путину
Об этом говорится в сообщениях пресс-службы Лулы да Силвы.
В Кремле отчитывались, что во время разговора был "поднят также вопрос урегулирования украинского конфликта".
Отмечается, что оба договорились поддерживать постоянный контакт по этому вопросу.
В то же время Лула поблагодарил РФ за приглашение на празднование 9 мая в Москве и заявил о своем намерении принять участие.
Нелегитимный президент России Владимир Путин приветствовал Бразилию с запуском Глобального альянса против голода и бедности во время бразильского председательства в G20 и предложил возобновить работу Двусторонней комиссии высокого уровня между двумя странами.
Глава Кремля поддержал председательство Бразилии в БРИКС и заявил о готовности продолжать работу по продвижению инициатив в пользу содействия торговле и инвестициям между членами и в других сферах. Оба приветствовали вступление Индонезии в БРИКС.
Зеленский подверг критике «мирный план» Бразилии и Китая
Президент Украины Владимир Зеленский назвал деструктивными китайско-бразильские предложения по «мирному плану» для завершения войны. По его словам, они неприемлемы.
Отношения между бразильским и украинским народом нормальные, однако позиция президента латиноамериканской страны иная.
Украинский президент сказал, что во время личной встречи с главой Бразилии тот якобы понимал и поддерживал Киев. Однако теперь он предлагает "политическое примирение".
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