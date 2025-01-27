Президент Бразилии да Силва намерен праздновать 9 мая с Путиным в Москве

27 января президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва по телефону обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным войну в Украине и их сотрудничество. Лула да Силва принял приглашение посетить Москву на 9 мая.

Да Силва собирается к Путину

Об этом говорится в сообщениях пресс-службы Лулы да Силвы.

Лула выразил обеспокоенность международным сценарием и подтвердил приверженность Бразилии к содействию миру. Путин поблагодарил за вклад таких сторон, как Бразилия, в поиски разрешения конфликта в Украине и проявил интерес к работе Группы друзей мира, начатой Бразилией и Китаем в ООН в сентябре прошлого года, говорится на сайте бразильского представительства президента. Поделиться

В Кремле отчитывались, что во время разговора был "поднят также вопрос урегулирования украинского конфликта".

Отмечается, что оба договорились поддерживать постоянный контакт по этому вопросу.

В то же время Лула поблагодарил РФ за приглашение на празднование 9 мая в Москве и заявил о своем намерении принять участие.

Нелегитимный президент России Владимир Путин приветствовал Бразилию с запуском Глобального альянса против голода и бедности во время бразильского председательства в G20 и предложил возобновить работу Двусторонней комиссии высокого уровня между двумя странами.

Глава Кремля поддержал председательство Бразилии в БРИКС и заявил о готовности продолжать работу по продвижению инициатив в пользу содействия торговле и инвестициям между членами и в других сферах. Оба приветствовали вступление Индонезии в БРИКС.

Зеленский подверг критике «мирный план» Бразилии и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский назвал деструктивными китайско-бразильские предложения по «мирному плану» для завершения войны. По его словам, они неприемлемы.

Отношения между бразильским и украинским народом нормальные, однако позиция президента латиноамериканской страны иная.

Я уверен, что люди в Бразилии поддерживают народ Украины. Хотя если бы Лула (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва — ред.) поддерживал нас, то он бы помог остановить войну. Поделиться

Украинский президент сказал, что во время личной встречи с главой Бразилии тот якобы понимал и поддерживал Киев. Однако теперь он предлагает "политическое примирение".