Президент Бразилии да Силва намерен праздновать 9 мая с Путиным в Москве
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Президент Бразилии да Силва намерен праздновать 9 мая с Путиным в Москве

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Источник:  online.ua

27 января президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва по телефону обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным войну в Украине и их сотрудничество. Лула да Силва принял приглашение посетить Москву на 9 мая.

Главные тезисы

  • Лула да Силва посетит Москву на 9 мая и примет участие в праздновании с Путиным.
  • Отношения между Бразилией и Украиной нормальные, но Зеленский критикует предложения Бразилии и Китая по мирному плану для завершения войны.

Да Силва собирается к Путину

Об этом говорится в сообщениях пресс-службы Лулы да Силвы.

Лула выразил обеспокоенность международным сценарием и подтвердил приверженность Бразилии к содействию миру. Путин поблагодарил за вклад таких сторон, как Бразилия, в поиски разрешения конфликта в Украине и проявил интерес к работе Группы друзей мира, начатой Бразилией и Китаем в ООН в сентябре прошлого года, говорится на сайте бразильского представительства президента.

В Кремле отчитывались, что во время разговора был "поднят также вопрос урегулирования украинского конфликта".

Отмечается, что оба договорились поддерживать постоянный контакт по этому вопросу.

В то же время Лула поблагодарил РФ за приглашение на празднование 9 мая в Москве и заявил о своем намерении принять участие.

Нелегитимный президент России Владимир Путин приветствовал Бразилию с запуском Глобального альянса против голода и бедности во время бразильского председательства в G20 и предложил возобновить работу Двусторонней комиссии высокого уровня между двумя странами.

Глава Кремля поддержал председательство Бразилии в БРИКС и заявил о готовности продолжать работу по продвижению инициатив в пользу содействия торговле и инвестициям между членами и в других сферах. Оба приветствовали вступление Индонезии в БРИКС.

Зеленский подверг критике «мирный план» Бразилии и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский назвал деструктивными китайско-бразильские предложения по «мирному плану» для завершения войны. По его словам, они неприемлемы.

Отношения между бразильским и украинским народом нормальные, однако позиция президента латиноамериканской страны иная.

Я уверен, что люди в Бразилии поддерживают народ Украины. Хотя если бы Лула (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва — ред.) поддерживал нас, то он бы помог остановить войну.

Украинский президент сказал, что во время личной встречи с главой Бразилии тот якобы понимал и поддерживал Киев. Однако теперь он предлагает "политическое примирение".

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