Президент Бразилії да Сілва збирається святкувати 9 травня з Путіним у Москві
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Президент Бразилії да Сілва збирається святкувати 9 травня з Путіним у Москві

Сілва
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Джерело:  online.ua

27 січня президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва телефоном обговорив із російським диктатором Володимиром Путіним війну в Україні та їхню співпрацю. Лула да Сілва також прийняв запрошення відвідати Москву на 9 травня.

Головні тези:

  • Президент Бразилії да Сілва планує святкувати 9 травня разом із Володимиром Путіним у Москві.
  • Володимир Зеленський назвав китайсько-бразильські пропозиції щодо "мирного плану" деструктивними та неприйнятними.
  • Хоча відносини між Бразилією та Україною є нормальними, український президент критикує позицію Лули да Сілви щодо війни Росії проти України.

Да Сілва збирається до Путіна

Про це йдеться у повідомленнях пресслужби Лули да Сілви.

Лула висловив стурбованість міжнародним сценарієм і підтвердив відданість Бразилії сприянню миру. Путін подякував за внесок таких сторін, як Бразилія, у пошуки вирішення конфлікту в Україні та виявив інтерес до роботи Групи друзів миру, започаткованої Бразилією та Китаєм в ООН у вересні минулого року, - йдеться на сайті бразильського представництва президента.

У Кремлі звітували, що під час розмови було "порушено також питання врегулювання українського конфлікту".

Зазначається, що обидвоє домовилися підтримувати постійний контакт з цього питання.

Водночас Лула подякував РФ за запрошення на святкування 9 травня у Москві та заявив про свій намір взяти участь.

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін привітав Бразилію із запуском Глобального альянсу проти голоду та бідності під час бразильського головування у G20 і запропонував відновити роботу Двосторонньої комісії високого рівня між двома країнами.

Очільник Кремля підтримав головування Бразилії в БРІКС і заявив про готовність продовжувати роботу над просуванням ініціатив на користь сприяння торгівлі та інвестиціям між членами та в інших сферах. Обидва привітали вступ Індонезії у БРІКС.

Зеленський розкритикував «мирний план» Бразилії та Китаю 

Президент України Володимир Зеленський назвав деструктивними китайсько-бразильські пропозиції стосовно «мирного плану» для завершення війни. За його словами, вони є неприйнятними.

Відносини між бразильським та українським народом нормальні, проте позиція президента латиноамериканської країни інакша.

Я впевнений, що люди в Бразилії підтримують народ України. Хоча якби Лула (президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва ― ред.) підтримував нас, то він би допоміг зупинити війну.

Український президент сказав, що під час особистої зустрічі з головою Бразилії той нібито розумів та підтримував Київ. Проте тепер він пропонує «політичне примирення».

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