27 січня президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва телефоном обговорив із російським диктатором Володимиром Путіним війну в Україні та їхню співпрацю. Лула да Сілва також прийняв запрошення відвідати Москву на 9 травня.
Головні тези:
- Президент Бразилії да Сілва планує святкувати 9 травня разом із Володимиром Путіним у Москві.
- Володимир Зеленський назвав китайсько-бразильські пропозиції щодо "мирного плану" деструктивними та неприйнятними.
- Хоча відносини між Бразилією та Україною є нормальними, український президент критикує позицію Лули да Сілви щодо війни Росії проти України.
Да Сілва збирається до Путіна
Про це йдеться у повідомленнях пресслужби Лули да Сілви.
У Кремлі звітували, що під час розмови було "порушено також питання врегулювання українського конфлікту".
Зазначається, що обидвоє домовилися підтримувати постійний контакт з цього питання.
Водночас Лула подякував РФ за запрошення на святкування 9 травня у Москві та заявив про свій намір взяти участь.
Нелегітимний президент Росії Володимир Путін привітав Бразилію із запуском Глобального альянсу проти голоду та бідності під час бразильського головування у G20 і запропонував відновити роботу Двосторонньої комісії високого рівня між двома країнами.
Очільник Кремля підтримав головування Бразилії в БРІКС і заявив про готовність продовжувати роботу над просуванням ініціатив на користь сприяння торгівлі та інвестиціям між членами та в інших сферах. Обидва привітали вступ Індонезії у БРІКС.
Зеленський розкритикував «мирний план» Бразилії та Китаю
Президент України Володимир Зеленський назвав деструктивними китайсько-бразильські пропозиції стосовно «мирного плану» для завершення війни. За його словами, вони є неприйнятними.
Відносини між бразильським та українським народом нормальні, проте позиція президента латиноамериканської країни інакша.
Український президент сказав, що під час особистої зустрічі з головою Бразилії той нібито розумів та підтримував Київ. Проте тепер він пропонує «політичне примирення».
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