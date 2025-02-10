Сі Цзіньпін зібрався святкувати 9 травня з Путіним у Москві
Категорія
Політика
Дата публікації

Сі Цзіньпін зібрався святкувати 9 травня з Путіним у Москві

Путін і Сі
Джерело:  Reuters

Голова КНР Сі Цзіньпін приїде до Москви на святкування перемоги СРСР над нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Парад відбудеться 9 травня.

Головні тези:

  • Сі Цзіньпін приїде до Москви на парад 9 травня відзначати перемогу у Другій світовій війні.
  • Україна перенесла святкування Дня перемоги на іншу дату, оскільки в 1945 році саме 8 травня стався акт про капітуляцію вермахту.

Сі Цзіньпін братиме участь у параді 9 травня у Москві

Голова КНР Сі Цзіньпін прийняв запрошення взяти участь в урочистостях 9 травня в Москві з нагоди 80-річчя перемоги, — повідомив посол Росії в Китаї Ігор Моргулов.

Моргулов каже, що Сі Цзіньпін у відповідь запросив президента Росії Володимира Путіна в Китай на святкування річниці закінчення Другої світової війни, яке заплановано на вересень.

У грудні Кремль заявив, що запросив "багато країн" взяти участь у святкуванні 80-ї річниці закінчення війни, яку на території Росії називають "Великою вітчизняною війною".

Нагадаємо, в Україні раніше День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років також відзначали 9 травня. Але 2023 року було внесено зміни і святковий день перенесено, оскільки саме цього дня перемогу над нацизмом згадує більшість народів світу і саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту.

На території Росії 9 травня є центральним днем офіційного культу "побєдобесія".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Шабаш" Путіна з нагоди 9 травня — хто приїхав підтримати режим диктатора
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Війна в Україні вплинула на парад 9 травня у Москві – британська розвідка
Парад
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Бразилії да Сілва збирається святкувати 9 травня з Путіним у Москві
Сілва

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?