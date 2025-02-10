Сі Цзіньпін зібрався святкувати 9 травня з Путіним у Москві

Голова КНР Сі Цзіньпін приїде до Москви на святкування перемоги СРСР над нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Парад відбудеться 9 травня.

Сі Цзіньпін братиме участь у параді 9 травня у Москві

Голова КНР Сі Цзіньпін прийняв запрошення взяти участь в урочистостях 9 травня в Москві з нагоди 80-річчя перемоги, — повідомив посол Росії в Китаї Ігор Моргулов.

Моргулов каже, що Сі Цзіньпін у відповідь запросив президента Росії Володимира Путіна в Китай на святкування річниці закінчення Другої світової війни, яке заплановано на вересень.

У грудні Кремль заявив, що запросив "багато країн" взяти участь у святкуванні 80-ї річниці закінчення війни, яку на території Росії називають "Великою вітчизняною війною". Поширити

Нагадаємо, в Україні раніше День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років також відзначали 9 травня. Але 2023 року було внесено зміни і святковий день перенесено, оскільки саме цього дня перемогу над нацизмом згадує більшість народів світу і саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту.