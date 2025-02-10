Сі Цзіньпін зібрався святкувати 9 травня з Путіним у Москві

Голова КНР Сі Цзіньпін приїде до Москви на святкування перемоги СРСР над нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Парад відбудеться 9 травня.
Головні тези:
- Сі Цзіньпін приїде до Москви на парад 9 травня відзначати перемогу у Другій світовій війні.
- Україна перенесла святкування Дня перемоги на іншу дату, оскільки в 1945 році саме 8 травня стався акт про капітуляцію вермахту.
Сі Цзіньпін братиме участь у параді 9 травня у Москві
Голова КНР Сі Цзіньпін прийняв запрошення взяти участь в урочистостях 9 травня в Москві з нагоди 80-річчя перемоги, — повідомив посол Росії в Китаї Ігор Моргулов.
Моргулов каже, що Сі Цзіньпін у відповідь запросив президента Росії Володимира Путіна в Китай на святкування річниці закінчення Другої світової війни, яке заплановано на вересень.
Нагадаємо, в Україні раніше День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років також відзначали 9 травня. Але 2023 року було внесено зміни і святковий день перенесено, оскільки саме цього дня перемогу над нацизмом згадує більшість народів світу і саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту.
На території Росії 9 травня є центральним днем офіційного культу "побєдобесія".
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