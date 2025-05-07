Повна відмова від російського газу. Фіцо цинічно відхилив плани Єврокомісії

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина відхиляє план Європейської комісії щодо поступової відмови від імпорту російського газу та інших енергоносіїв, додавши, що заходи «в цій формі неприйнятні» для словацького уряду та вплинуть на ціни на енергоносії в ЄС.

Фіцо не хоче відмовлятися від російського газу

Виконавчий орган ЄС наступного місяця має запропонувати правові заходи для поступової відмови від імпорту російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року.

Плани також стосуються нафти та включають податок або ввізне мито на російський збагачений уран для ядерної енергетики. Поширити

Фіцо заявив, що поважає спроби зменшити енергетичну залежність від третіх країн, але пропозиції Комісії зашкодять ЄС.

Це просто економічне самогубство — дійти до точки, коли газ, ядерна енергетика, нафта, все має закінчитися лише тому, що між західним світом і, можливо, Росією та іншими країнами будується якась нова «залізна завіса». Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

За його словами, Словаччина працюватиме над змінами в законодавчому процесі.

Словаччина отримує російські газ та нафту і сперечалася з Україною щодо її рішення наприкінці минулого року зупинити постачання газу зі сходу через її територію.

Близько 19% газу до Європи досі надходить з Росії через трубопровід «Турецький потік» та постачання СПГ, порівняно з приблизно 45% до 2022 року.