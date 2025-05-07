Полный отказ от российского газа. Фицо цинично отверг планы Еврокомиссии

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия отклоняет план Европейской комиссии по постепенному отказу от импорта российского газа и других энергоносителей, добавив, что меры «в этой форме неприемлемы» для словацкого правительства и повлияют на цены на энергоносители в ЕС.
Главные тезисы
- Премьер-министр Словакии отверг план Еврокомиссии по отказу от российского газа и других энергоносителей.
- Отказ от российского газа назван Фицо экономическим самоубийством и угрозой энергетической безопасности ЕС.
- Словакия будет работать над изменениями в законодательном процессе в связи с предложениями Еврокомиссии.
Фицо не хочет отказываться от российского газа
Исполнительный орган ЕС в следующем месяце должен предложить правовые меры по постепенному отказу от импорта российского газа и сжиженного природного газа в ЕС до конца 2027 года.
Фицо заявил, что уважает попытки снизить энергетическую зависимость от третьих стран, но предложения Комиссии повредят ЕС.
По его словам, Словакия будет работать над изменениями в законодательном процессе.
Словакия получает российские газ и нефть и спорила с Украиной по поводу ее решения в конце прошлого года остановить поставки газа с востока через ее территорию.
Около 19% газа в Европу до сих пор поступает из России через трубопровод «Турецкий поток» и поставки СПГ по сравнению с примерно 45% к 2022 году.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-