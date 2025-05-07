Полный отказ от российского газа. Фицо цинично отверг планы Еврокомиссии

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия отклоняет план Европейской комиссии по постепенному отказу от импорта российского газа и других энергоносителей, добавив, что меры «в этой форме неприемлемы» для словацкого правительства и повлияют на цены на энергоносители в ЕС.

Фицо не хочет отказываться от российского газа

Исполнительный орган ЕС в следующем месяце должен предложить правовые меры по постепенному отказу от импорта российского газа и сжиженного природного газа в ЕС до конца 2027 года.

Планы также касаются нефти и включают в себя налог или ввозную пошлину на российский обогащенный уран для ядерной энергетики. Поделиться

Фицо заявил, что уважает попытки снизить энергетическую зависимость от третьих стран, но предложения Комиссии повредят ЕС.

Это просто экономическое самоубийство — дойти до точки, когда газ, ядерная энергетика, нефть все должно закончиться только потому, что между западным миром и, возможно, Россией и другими странами строится какой-то новый «железный занавес». Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

По его словам, Словакия будет работать над изменениями в законодательном процессе.

Словакия получает российские газ и нефть и спорила с Украиной по поводу ее решения в конце прошлого года остановить поставки газа с востока через ее территорию.

Около 19% газа в Европу до сих пор поступает из России через трубопровод «Турецкий поток» и поставки СПГ по сравнению с примерно 45% к 2022 году.