"Умышленная попытка сорвать визит в Москву". Фицо набросился с обвинениями на Эстонию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не откажется от намерения приехать в Москву, несмотря на попытки сорвать его перелет.
Главные тезисы
- Премьер-министр Словакии намерен посетить Москву, несмотря на попытку сорвать его визит.
- Фицо обвинил Эстонию в намеренной попытке помешать ему добраться до российской столицы.
Фицо набросился с обвинениями на Эстонию
В видео вечером 7 мая Фицо сказал, что "несколько минут назад" получил сообщение от Эстонии о невозможности пролета самолета с ним для визита в Москву.
Он заверил, что его протокол делает все, чтобы Фицо смог попасть в Москву и "принять участие в четырех важных двусторонних встречах".
Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню победы 9 мая.
Интересно, что в официальной программе визита Фицо в Москву нет упоминания об участии Фицо в параде на Красной площади.
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