"Умышленная попытка сорвать визит в Москву". Фицо набросился с обвинениями на Эстонию
Категория
Мир
Дата публикации

"Умышленная попытка сорвать визит в Москву". Фицо набросился с обвинениями на Эстонию

Robert Fico
Фицо
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не откажется от намерения приехать в Москву, несмотря на попытки сорвать его перелет.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Словакии намерен посетить Москву, несмотря на попытку сорвать его визит.
  • Фицо обвинил Эстонию в намеренной попытке помешать ему добраться до российской столицы.

Фицо набросился с обвинениями на Эстонию

В видео вечером 7 мая Фицо сказал, что "несколько минут назад" получил сообщение от Эстонии о невозможности пролета самолета с ним для визита в Москву.

Конечно, это намеренная попытка сорвать мой визит в Москву. Это очень нарушает всю нашу программу, мы не сможем успеть на запланированные встречи завтра вечером.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Он заверил, что его протокол делает все, чтобы Фицо смог попасть в Москву и "принять участие в четырех важных двусторонних встречах".

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню победы 9 мая.

Интересно, что в официальной программе визита Фицо в Москву нет упоминания об участии Фицо в параде на Красной площади.

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