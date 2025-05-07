"Умышленная попытка сорвать визит в Москву". Фицо набросился с обвинениями на Эстонию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не откажется от намерения приехать в Москву, несмотря на попытки сорвать его перелет.

Фицо набросился с обвинениями на Эстонию

В видео вечером 7 мая Фицо сказал, что "несколько минут назад" получил сообщение от Эстонии о невозможности пролета самолета с ним для визита в Москву.

Конечно, это намеренная попытка сорвать мой визит в Москву. Это очень нарушает всю нашу программу, мы не сможем успеть на запланированные встречи завтра вечером. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Он заверил, что его протокол делает все, чтобы Фицо смог попасть в Москву и "принять участие в четырех важных двусторонних встречах".

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню победы 9 мая.