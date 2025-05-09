Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас не имеет права критиковать его поездку в Российскую Федерацию.

Поет "Катюшу" и ссорится с Каллас — Фицо находится в Москве

Фицо говорит, что пел в интерактивном музее Второй мировой войны военную песню "Катюша".

Политик написал на своей странице в Faceboоk, что приехал в Москву, чтобы "почтить память более 60 тысяч солдат Красной Армии, погибших при освобождении Словакии", да и вообще не согласен с политикой "железного занавеса", над которой якобы работает Каллас.

Как высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, у вас нет никаких полномочий критиковать суверенного премьер-министра суверенной страны, который конструктивно подходит ко всем вопросам европейской повестки дня. Я спрашиваю вас, как можно заниматься дипломатией и внешней политикой, если политики не должны встречаться и вести нормальный диалог по вопросам, по которым у них есть разногласия. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Как пишет Dennik N, в обращении в Словакию Фицо сообщил, что уже провел в Москве переговоры с лидером Вьетнама. В последствии у него запланированы встречи с президентами Бразилии, Китая и Российской Федерации.