Фицо набросился на Каллас с обвинениями из-за критики его поездки в Москву
Категория
Политика
Дата публикации

Фицо набросился на Каллас с обвинениями из-за критики его поездки в Москву

Robert Fico
Фицо
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас не имеет права критиковать его поездку в Российскую Федерацию.

Главные тезисы

  • Роберт Фицо подвергается критике от главы дипломатии за поездку в Россию/
  • Фицо отстаивает свою позицию, утверждая, что посещает Москву с целью улучшения отношений с Россией.

Поет "Катюшу" и ссорится с Каллас — Фицо находится в Москве

Фицо говорит, что пел в интерактивном музее Второй мировой войны военную песню "Катюша".

Политик написал на своей странице в Faceboоk, что приехал в Москву, чтобы "почтить память более 60 тысяч солдат Красной Армии, погибших при освобождении Словакии", да и вообще не согласен с политикой "железного занавеса", над которой якобы работает Каллас.

Как высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, у вас нет никаких полномочий критиковать суверенного премьер-министра суверенной страны, который конструктивно подходит ко всем вопросам европейской повестки дня. Я спрашиваю вас, как можно заниматься дипломатией и внешней политикой, если политики не должны встречаться и вести нормальный диалог по вопросам, по которым у них есть разногласия.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии 

Как пишет Dennik N, в обращении в Словакию Фицо сообщил, что уже провел в Москве переговоры с лидером Вьетнама. В последствии у него запланированы встречи с президентами Бразилии, Китая и Российской Федерации.

Думайте о моем присутствии в Москве как о четкой попытке протянуть руку через этот железный занавес для нормального, дружественного сотрудничества и экономического сотрудничества с Российской Федерацией.

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