Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас не имеет права критиковать его поездку в Российскую Федерацию.
Главные тезисы
- Роберт Фицо подвергается критике от главы дипломатии за поездку в Россию/
- Фицо отстаивает свою позицию, утверждая, что посещает Москву с целью улучшения отношений с Россией.
Поет "Катюшу" и ссорится с Каллас — Фицо находится в Москве
Фицо говорит, что пел в интерактивном музее Второй мировой войны военную песню "Катюша".
Политик написал на своей странице в Faceboоk, что приехал в Москву, чтобы "почтить память более 60 тысяч солдат Красной Армии, погибших при освобождении Словакии", да и вообще не согласен с политикой "железного занавеса", над которой якобы работает Каллас.
Как пишет Dennik N, в обращении в Словакию Фицо сообщил, что уже провел в Москве переговоры с лидером Вьетнама. В последствии у него запланированы встречи с президентами Бразилии, Китая и Российской Федерации.
Думайте о моем присутствии в Москве как о четкой попытке протянуть руку через этот железный занавес для нормального, дружественного сотрудничества и экономического сотрудничества с Российской Федерацией.
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