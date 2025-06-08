Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, який є проросійським політиком, налаштований блокувати будь-які санкції, які Європейський союз запроваджуватиме проти країни-агресорки РФ. Політик цинічно бреше, що таким чином просто відстоює інтереси своєї держави.

Фіцо продовжує просувати інтереси Кремля

Журналісти звертають увагу на те, що заява прем’єр-міністра Словаччини пролунала після того, як парламент країни ухвалив нову резолюцію.

Що важливо розуміти, вона закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.

За словами самого Фіцо, його країна нібито хоче залишатися конструктивним членом ЄС.

Скандальний політик також вважає нову резолюцію політичним інструментом з потужним меседжем.

Якщо будуть санкції, які можуть нам нашкодити, я ніколи за них не проголосую. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

За словами поплічника Путіна, він не збирається підтримувати заходи щодо припинення імпорту російського палива для словацьких атомних електростанцій.

Я зацікавлений у тому, щоб бути конструктивним гравцем у Європейському союзі, але не за рахунок Словаччини, — додав в Фіцо. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 4 червня словацький президент Петер Пеллегріні відхилив петицію з вимогою провести референдум про скасування санкцій проти Росії.