Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, який є проросійським політиком, налаштований блокувати будь-які санкції, які Європейський союз запроваджуватиме проти країни-агресорки РФ. Політик цинічно бреше, що таким чином просто відстоює інтереси своєї держави.
Головні тези:
- Спроба прем’єра Словаччини блокувати санкції ЄС проти РФ свідчить про те, що він не відмовився від підтримки Путіна.
- Нещодавно глава країни Петер Пеллегріні відхилив петицію з вимогою провести референдум про скасування санкцій проти Росії.
Фіцо продовжує просувати інтереси Кремля
Журналісти звертають увагу на те, що заява прем’єр-міністра Словаччини пролунала після того, як парламент країни ухвалив нову резолюцію.
Що важливо розуміти, вона закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.
За словами самого Фіцо, його країна нібито хоче залишатися конструктивним членом ЄС.
Скандальний політик також вважає нову резолюцію політичним інструментом з потужним меседжем.
За словами поплічника Путіна, він не збирається підтримувати заходи щодо припинення імпорту російського палива для словацьких атомних електростанцій.
Як уже згадувалося раніше, 4 червня словацький президент Петер Пеллегріні відхилив петицію з вимогою провести референдум про скасування санкцій проти Росії.
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