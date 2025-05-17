У Словаччині розглядають можливість скасування майбутніх санкцій проти Росії. Для цього в країні можуть провести референдум.

Фіцо цинічно пропонує зняти санкції з Росії

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Під час інтерв'ю Фіцо відповів на питання репортера, що в Словаччині лунають заклики провести референдум щодо скасування санкцій проти Російської Федерації.

Я не думаю, що потрібен референдум з цього приводу. Але, якщо буде такий референдум, я його підтримаю. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

На думку Фіцо, за час дії санкцій Росія змогла до них адаптуватися, а наразі шкоди подібні обмеження приносять тільки Європі.

Прем'єр висловився, що особисто він підтримує прагнення до миру та звернув увагу на те, що останні пропозиції швидко ухвалити великий пакет санкцій проти Росії, на його думку, виглядають недоречними.

За його словами, такі санкції нібито лише поглиблюють протистояння між Росією та Україною.

Я завжди говорив, що ми будемо дивитися, чи не шкодять санкції Словацькій Республіці. Якщо є якісь санкції, які можуть зашкодити Словацькій Республіці, ми накладемо на них вето. Поширити

Зауважимо, що напочатку травня у Словаччині створили петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії.