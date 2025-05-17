Фіцо розмріявся зняти санкції ЄС з Росії — як саме

У Словаччині розглядають можливість скасування майбутніх санкцій проти Росії. Для цього в країні можуть провести референдум.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розглядає можливість проведення референдуму щодо скасування санкцій ЄС проти Росії.
- Фіцо вважає, що санкції проти Росії не принесли значних результатів і можуть лише шкодити Європі.
- Ініціатори петиції в Словаччині зібрали понад 400 тисяч підписів за проведення референдуму про скасування санкцій проти Росії.
Фіцо цинічно пропонує зняти санкції з Росії
Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
Під час інтерв'ю Фіцо відповів на питання репортера, що в Словаччині лунають заклики провести референдум щодо скасування санкцій проти Російської Федерації.
На думку Фіцо, за час дії санкцій Росія змогла до них адаптуватися, а наразі шкоди подібні обмеження приносять тільки Європі.
Прем'єр висловився, що особисто він підтримує прагнення до миру та звернув увагу на те, що останні пропозиції швидко ухвалити великий пакет санкцій проти Росії, на його думку, виглядають недоречними.
За його словами, такі санкції нібито лише поглиблюють протистояння між Росією та Україною.
Зауважимо, що напочатку травня у Словаччині створили петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії.
За даними ініціаторів, документ підписали майже 400 тисяч громадян.
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