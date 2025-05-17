В Словакии рассматривается возможность отмены будущих санкций против России. Для этого в стране может быть проведен референдум.
Главные тезисы
- Премьер-министр Словакии рассматривает возможность проведения референдума по отмене санкций ЕС против России.
- Фицо считает, что санкции против России не приносят значительных результатов и могут вредить Европе.
Фицо цинично предлагает снять санкции с России
Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Во время интервью Фицо ответил на вопросы репортера, что в Словакии раздаются призывы провести референдум по отмене санкций против Российской Федерации.
По мнению Фицо, за время действия санкций Россия смогла к ним адаптироваться, а в ущерб подобные ограничения приносят только Европе.
Премьер высказался, что лично он поддерживает стремление к миру и обратил внимание, что последние предложения быстро принять большой пакет санкций против России, по его мнению, выглядят неуместными.
По его словам, такие санкции якобы лишь усугубляют противостояние между Россией и Украиной.
Заметим, что в начале мая в Словакии была создана петиция с требованием объявить референдум об отмене санкций против России.
По данным инициаторов, документ подписали около 400 тысяч граждан.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-