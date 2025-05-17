В Словакии рассматривается возможность отмены будущих санкций против России. Для этого в стране может быть проведен референдум.

Фицо цинично предлагает снять санкции с России

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Во время интервью Фицо ответил на вопросы репортера, что в Словакии раздаются призывы провести референдум по отмене санкций против Российской Федерации.

Я не думаю, что нужен референдум на этот счет. Но если будет такой референдум, я его поддержу. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

По мнению Фицо, за время действия санкций Россия смогла к ним адаптироваться, а в ущерб подобные ограничения приносят только Европе.

Премьер высказался, что лично он поддерживает стремление к миру и обратил внимание, что последние предложения быстро принять большой пакет санкций против России, по его мнению, выглядят неуместными.

По его словам, такие санкции якобы лишь усугубляют противостояние между Россией и Украиной.

Я всегда говорил, что мы будем смотреть, не вредят ли санкции Словацкой Республике. Поделиться

Заметим, что в начале мая в Словакии была создана петиция с требованием объявить референдум об отмене санкций против России.