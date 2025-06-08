Премьер Словакии Роберт Фицо, пророссийский политик, настроен блокировать любые санкции, которые Европейский союз будет вводить против страны-агрессорки РФ. Политик цинично лжет, что таким образом просто отстаивает интересы своего государства.

Фицо продолжает продвигать интересы Кремля

Журналисты обращают внимание на то, что заявление премьер-министра Словакии прозвучало после того, как парламент принял новую резолюцию.

Что важно понимать, она призывает членов правительства отказываться от поддержки новых санкций и ограничений против России в международных организациях.

По словам самого Фицо, его страна якобы желает оставаться конструктивным членом ЕС.

Скандальный политик также считает новую резолюцию политическим инструментом с мощным месседжем.

Если будут санкции, которые могут нам навредить, я никогда за них не проголосую. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

По словам приспешника Путина, он не собирается поддерживать меры по прекращению импорта российского топлива для словацких атомных электростанций.

Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не за счет Словакии, — добавил в Фицо. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 4 июня словацкий президент Петер Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум об отмене санкций против России.