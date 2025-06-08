Премьер Словакии Роберт Фицо, пророссийский политик, настроен блокировать любые санкции, которые Европейский союз будет вводить против страны-агрессорки РФ. Политик цинично лжет, что таким образом просто отстаивает интересы своего государства.
Главные тезисы
- Попытка премьера Словакии блокировать санкции ЕС против РФ свидетельствует о том, что он не отказался от поддержки Путина.
- Недавно глава Петер Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум об отмене санкций против России.
Фицо продолжает продвигать интересы Кремля
Журналисты обращают внимание на то, что заявление премьер-министра Словакии прозвучало после того, как парламент принял новую резолюцию.
Что важно понимать, она призывает членов правительства отказываться от поддержки новых санкций и ограничений против России в международных организациях.
По словам самого Фицо, его страна якобы желает оставаться конструктивным членом ЕС.
Скандальный политик также считает новую резолюцию политическим инструментом с мощным месседжем.
По словам приспешника Путина, он не собирается поддерживать меры по прекращению импорта российского топлива для словацких атомных электростанций.
Как уже упоминалось ранее, 4 июня словацкий президент Петер Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум об отмене санкций против России.
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