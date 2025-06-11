Фицо грозится заблокировать 18-й пакет санкций против РФ — как реагирует ЕС

Европейская комиссия решила обсудить со Словакией ее обеспокоенность возможными проблемами, связанными с прекращением поставок в ЕС российских энергоносителей. Такова была реакция официального Брюсселя на угрозы премьера страны Роберта Фицо.

ЕС попытается договориться с Фицо

О планах официального Брюсселя сообщает главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

Она обратила внимание, что все предыдущие 17 пакетов санкций против России были утверждены единогласно 27 государствами-членами.

По словам Пиньо, Евросоюз не намерен отказываться от этого подхода.

Это остается нашей целью и для 18 пакета. Поэтому мы выполняем свое домашнее задание, обращаясь ко всем странам-членам и обсуждая с ними, как мы можем решить возможные проблемы, — подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии. Поделиться

На фоне последних событий официальный Брюссель решил работать с государствами-членами, в том числе с командой Роберта Фицо, выслушивая их беспокойство и отыскивая, как их можно решить.