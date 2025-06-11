Фицо грозится заблокировать 18-й пакет санкций против РФ — как реагирует ЕС

Европейская комиссия решила обсудить со Словакией ее обеспокоенность возможными проблемами, связанными с прекращением поставок в ЕС российских энергоносителей. Такова была реакция официального Брюсселя на угрозы премьера страны Роберта Фицо.
Главные тезисы
- ЕС планирует продолжать утверждать санкции единогласно вместе со всеми 27 государствами-членами.
- Официальный Брюссель работает над поиском путей решения возможных проблем с снабжением энергоносителей на фоне угроз от Фицо.
ЕС попытается договориться с Фицо
О планах официального Брюсселя сообщает главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
Она обратила внимание, что все предыдущие 17 пакетов санкций против России были утверждены единогласно 27 государствами-членами.
По словам Пиньо, Евросоюз не намерен отказываться от этого подхода.
На фоне последних событий официальный Брюссель решил работать с государствами-членами, в том числе с командой Роберта Фицо, выслушивая их беспокойство и отыскивая, как их можно решить.
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