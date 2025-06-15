Президент Словаччини збирається до України на тлі провокацій Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації

Президент Словаччини збирається до України на тлі провокацій Фіцо

Петер Пеллегріні
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Джерело:  online.ua

Лідер Словаччини Петер Пеллегріні, який відомий своєю проукраїнською позицією, офіційно підтвердив, що має намір здійснити візит до Києва, а також розраховує на його "позитивний зміст".

Головні тези:

  • Президент Словаччини налаштований на посилення співпраці з Україною.
  • Він також позитивно оцінив перспективи розвитку України після завершення війни.

Що відомо про візит Пеллегріні

Президент Словаччини заявив, що повідомив українському колезі Володимиру Зеленському про підготовку візиту під час зустрічі на саміті у Вільнюсі минулого тижня.

(Я. — ред.) попросив українську сторону, можливо, надати якийсь зміст, щоб це не був лише візит ввічливості. Щоб ми також знайшли там якийсь позитивний зміст для обох сторін, щоб ми послали такий позитивний сигнал.

Петер Пеллегріні

Петер Пеллегріні

Президент Словаччини

За словами лідера країни, він наразі позитивно оцінює перспективи розвитку України після завершення війни, пише STVR.

Петер Пеллегріні також озвучив припущення, що від цього може виграти Словаччина, яка межує з Україною та з Європейським Союзом.

І це дійсно може стати величезним імпульсом для усунення регіональних відмінностей у Словаччині, — вважає лідер країни.

Що важливо розуміти, ці слова пролунали на тлі нещодавніх скандальних заяв словацького премʼєр Роберт Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією.

Останній безсоромно закликав ЄС відкласти голосування за новий пакет санкцій проти Росії задля обговорення проблеми постачання газу.

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