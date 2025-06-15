Президент Словакии собирается в Украину на фоне провокаций Фицо
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Политика
Дата публикации

Президент Словакии собирается в Украину на фоне провокаций Фицо

Что известно о визите Пеллегрини
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Источник:  online.ua

Лидер Словакии Петер Пеллегрини, известный своей проукраинской позицией, официально подтвердил, что намерен совершить визит в Киев, а также рассчитывает на его "положительное содержание".

Главные тезисы

  • Президент Словакии настроен на усиление сотрудничества с Украиной.
  • Он также положительно оценил перспективы развития Украины после войны.

Что известно о визите Пеллегрини

Президент Словакии заявил, что сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о подготовке визита во время встречи на саммите в Вильнюсе на прошлой неделе.

(Я. — ред.) попросил украинскую сторону, возможно, предоставить какой-то смысл, чтобы это не был визит вежливости. Чтобы мы также нашли там положительное содержание для обеих сторон, чтобы мы послали такой положительный сигнал.

Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини

Президент Словакии

По словам лидера страны, он положительно оценивает перспективы развития Украины после завершения войны, пишет STVR.

Петер Пеллегрини также озвучил предположение, что от этого может выиграть граничащая с Украиной и с Европейским Союзом Словакия.

И это действительно может стать огромным импульсом для устранения региональных отличий в Словакии, — считает лидер страны.

Что важно понимать, эти слова прозвучали на фоне недавних скандальных заявлений словацкого премьера Роберта Фицо, известного своей пророссийской позицией.

Последний беззастенчиво призвал ЕС отложить голосование за новый пакет санкций против России для обсуждения проблемы поставки газа.

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