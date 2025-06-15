Словацкий премьер Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией, цинично призывает Евросоюз отложить голосование за новый пакет санкций против России для обсуждения проблемы поставок газа.

Фицо пытается блокировать антироссийские санкции

Приспешник Путина официально подтвердил, что попросил главу МИД Словакии Юрия Бланара не голосовать за пакет санкций против РФ, пока не будет решен вопрос по поставкам российского газа.

Фицо не скрывает, что для него и его команды тема усиления санкционного давления на страну-агрессорку не важна.

Пророссийский политик также добавил, что Братислава хочет знать, какие будут гарантии наличия достаточных запасов газа и отсутствия стремительного роста цены для домохозяйств.

У Словакии нет никаких оснований страдать из-за Украины. Роберт Фицо Премьер-министр Словакия

Что важно понимать, 10 июня Еврокомиссия впервые представила 18-й пакет санкций против России.

На фоне последних событий Роберт Фицо ясно дал понять, что не поддержит его, пока Брюссель не выполнит требование Братиславы.

Прежде всего, речь идет о том, чтобы Европейская комиссия предложила "реальное решение кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России".