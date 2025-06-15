"Страждати через Україну". Фіцо цинічно звернувся до ЄС

Словацький премʼєр Роберт Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією, цинічно закликає Євросоюз відкласти голосування за новий пакет санкцій проти Росії задля обговорення проблеми постачання газу.

Фіцо намагається блокувати антиросійські санкції

Поплічник Путіна офіційно підтвердив, що попросив главу МЗС Словаччини Юрія Бланара не голосували за пакет санкцій проти РФ, поки не буде вирішене питання з постачанням російського газу.

Фіцо не приховує, що для нього та його команди тема посилення санкційного тиску на країну-агресорку не є важливою.

Проросійський політик також додав, що Братислава хоче знати, які матиме гарантії наявності достатніх запасів газу і відсутності стрімкого зростання ціни для домогосподарств.

Словаччина не має жодних підстав страждати через Україну. Роберт Фіцо Премʼєр-міністр Словаччина

Що важливо розуміти,10 червня Єврокомісія вперше представила 18-й пакет санкцій проти Росії.

На тлі останніх подій Роберт Фіцо чітко дав зрозуміти, що не підтримає його, поки Брюссель не виконає вимогу Братислави.

Насамперед йдеться про те, щоб Європейська комісія запропонувала “реальне вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з Росії".