Фицо нагло критикует планы ЕС насчет закупки газа и санкций против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен с критикой планов по отказу от российского газа.

Фицо пожаловался фон дер Ляен на планы ЕС насчет России

Текст письма он опубликовал у себя в соцсети Х.

Фицо направил официальное письмо фон дер Ляен, в котором подверг резкой критике предложение Еврокомиссии по прекращению поставок российского газа после 1 января 2028 года в рамках стратегии REPowerEU. Поделиться

LETTER TO THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION URSULA VON DER LEYEN ✉️



Dear Madam President of the European Commission,



I appreciate the efforts of the European Commission (EC) to offer the Slovak Republic (SR) solutions to the extremely negative impacts of the proposal to… pic.twitter.com/A7IJKmadvZ — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) July 16, 2025

Премьер Словакии заявил, что его страна "никогда не поддержит" эту инициативу в части поставок газа, поскольку она вредит словацким домохозяйствам, бизнесу и угрожает конкурентоспособности всего ЕС.

По словам премьера, Еврокомиссия, продвигая REPowerEU, "грубо игнорирует политический мандат Европейского Совета".

Он также подчеркнул, что его позиция по этому поводу "последовательна и не должна быть неожиданностью", хотя Словакия и не имеет права вето относительно REPowerEU.

Фицо подчеркнул, что Братислава рассматривает это предложение как "санкцию" и связывает его с 18-м пакетом санкций ЕС против России. Поэтому, по его словам, Словакия ожидает, что голосование по санкционному пакету состоится только после устранения существенных рисков для газоснабжения. Поделиться

Премьер также отметил, что в Словакии нет даже "минимального консенсуса" относительно поддержки позиции Еврокомиссии, а представители бизнеса имеют "крайне негативное мнение" об инициативе.

В итоге Фицо призвал фон дер Ляен использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога с правительством Словакии, в частности, для "четкого толкования обязательств Еврокомиссии".

К этому времени Братислава будет просить об отсрочке голосования по 18-му пакету санкций.