Фицо нагло критикует планы ЕС насчет закупки газа и санкций против России
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Политика
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Фицо нагло критикует планы ЕС насчет закупки газа и санкций против России

Robert Fico
Фицо
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен с критикой планов по отказу от российского газа.

Главные тезисы

  • Словакия критикует планы ЕС по отказу от российского газа в рамках стратегии REPowerEU.
  • Премьер-министр Роберт Фицо призывает отложить голосование по санкционному пакету ЕС против России из-за рисков для газоснабжения.
  • Отсутствует консенсус в Словакии относительно поддержки инициативы Еврокомиссии, что вызывает негативное мнение бизнеса.

Фицо пожаловался фон дер Ляен на планы ЕС насчет России

Текст письма он опубликовал у себя в соцсети Х.

Фицо направил официальное письмо фон дер Ляен, в котором подверг резкой критике предложение Еврокомиссии по прекращению поставок российского газа после 1 января 2028 года в рамках стратегии REPowerEU.

Премьер Словакии заявил, что его страна "никогда не поддержит" эту инициативу в части поставок газа, поскольку она вредит словацким домохозяйствам, бизнесу и угрожает конкурентоспособности всего ЕС.

По словам премьера, Еврокомиссия, продвигая REPowerEU, "грубо игнорирует политический мандат Европейского Совета".

Он также подчеркнул, что его позиция по этому поводу "последовательна и не должна быть неожиданностью", хотя Словакия и не имеет права вето относительно REPowerEU.

Фицо подчеркнул, что Братислава рассматривает это предложение как "санкцию" и связывает его с 18-м пакетом санкций ЕС против России. Поэтому, по его словам, Словакия ожидает, что голосование по санкционному пакету состоится только после устранения существенных рисков для газоснабжения.

Премьер также отметил, что в Словакии нет даже "минимального консенсуса" относительно поддержки позиции Еврокомиссии, а представители бизнеса имеют "крайне негативное мнение" об инициативе.

В итоге Фицо призвал фон дер Ляен использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога с правительством Словакии, в частности, для "четкого толкования обязательств Еврокомиссии".

К этому времени Братислава будет просить об отсрочке голосования по 18-му пакету санкций.

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