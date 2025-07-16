Фицо нагло критикует планы ЕС насчет закупки газа и санкций против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен с критикой планов по отказу от российского газа.
Главные тезисы
- Словакия критикует планы ЕС по отказу от российского газа в рамках стратегии REPowerEU.
- Премьер-министр Роберт Фицо призывает отложить голосование по санкционному пакету ЕС против России из-за рисков для газоснабжения.
- Отсутствует консенсус в Словакии относительно поддержки инициативы Еврокомиссии, что вызывает негативное мнение бизнеса.
Фицо пожаловался фон дер Ляен на планы ЕС насчет России
Текст письма он опубликовал у себя в соцсети Х.
LETTER TO THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION URSULA VON DER LEYEN ✉️— Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) July 16, 2025
Dear Madam President of the European Commission,
I appreciate the efforts of the European Commission (EC) to offer the Slovak Republic (SR) solutions to the extremely negative impacts of the proposal to… pic.twitter.com/A7IJKmadvZ
Премьер Словакии заявил, что его страна "никогда не поддержит" эту инициативу в части поставок газа, поскольку она вредит словацким домохозяйствам, бизнесу и угрожает конкурентоспособности всего ЕС.
По словам премьера, Еврокомиссия, продвигая REPowerEU, "грубо игнорирует политический мандат Европейского Совета".
Он также подчеркнул, что его позиция по этому поводу "последовательна и не должна быть неожиданностью", хотя Словакия и не имеет права вето относительно REPowerEU.
Премьер также отметил, что в Словакии нет даже "минимального консенсуса" относительно поддержки позиции Еврокомиссии, а представители бизнеса имеют "крайне негативное мнение" об инициативе.
В итоге Фицо призвал фон дер Ляен использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога с правительством Словакии, в частности, для "четкого толкования обязательств Еврокомиссии".
К этому времени Братислава будет просить об отсрочке голосования по 18-му пакету санкций.
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