Фицо обвинил Зеленского в ненависти к себе
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Фицо обвинил Зеленского в ненависти к себе

Фицо
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Источник:  Aktuality

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо нашел оправдание, почему он отказывается посещать Украину. Он обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот его, мол, "ненавидит".

Главные тезисы

  • Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в ненависти, отказываясь посещать страну.
  • Словакия, блокируя пакет санкций против России, высказывает поддержку членства Украины в Европейском союзе.

Фицо нашел причину не ездить в Украину

Фицо пытается не встречаться с Зеленским.

Моя встреча с президентом Зеленским не имеет смысла, потому что он меня ненавидит. Я не вижу никаких причин встречаться с президентом Украины.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Фицо добавил, что предпочитает встречаться со своим украинским коллегой, премьером Денисом Шмыгалем.

По поводу заинтересованности Украины в визите словацкого президента Петера Пеллегрини Фицо добавил, что это фактически будет символический визит — в Словакии президент не имеет возможности заключать какие-либо договоренности.

При этом словацкий премьер неожиданно поддержал вступление Украины в Европейский союз.

Членство Украины в ЕС приносит Словакии больше преимуществ, чем недостатков.

Напомним, что 25 июня большинство стран-членов Евросоюза — 26 из 27 — выразили готовность продолжать оказывать Украине финансовую помощь и делать это в долгосрочной перспективе. Против была только пророссийская Венгрия, фактически заблокировавшая переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это вызвало большую радость у Орбана.

Пророссийская Словакия, в свою очередь, заблокировала 18-й пакет санкций против России. Однако Братислава, в отличие от Будапешта, поддерживает членство Украины в ЕС.

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