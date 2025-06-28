Фицо обвинил Зеленского в ненависти к себе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо нашел оправдание, почему он отказывается посещать Украину. Он обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот его, мол, "ненавидит".

Фицо нашел причину не ездить в Украину

Фицо пытается не встречаться с Зеленским.

Моя встреча с президентом Зеленским не имеет смысла, потому что он меня ненавидит. Я не вижу никаких причин встречаться с президентом Украины. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Фицо добавил, что предпочитает встречаться со своим украинским коллегой, премьером Денисом Шмыгалем.

По поводу заинтересованности Украины в визите словацкого президента Петера Пеллегрини Фицо добавил, что это фактически будет символический визит — в Словакии президент не имеет возможности заключать какие-либо договоренности.

При этом словацкий премьер неожиданно поддержал вступление Украины в Европейский союз.

Членство Украины в ЕС приносит Словакии больше преимуществ, чем недостатков. Поделиться

Напомним, что 25 июня большинство стран-членов Евросоюза — 26 из 27 — выразили готовность продолжать оказывать Украине финансовую помощь и делать это в долгосрочной перспективе. Против была только пророссийская Венгрия, фактически заблокировавшая переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это вызвало большую радость у Орбана.