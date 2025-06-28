Фицо обвинил Зеленского в ненависти к себе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо нашел оправдание, почему он отказывается посещать Украину. Он обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот его, мол, "ненавидит".
Главные тезисы
- Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в ненависти, отказываясь посещать страну.
- Словакия, блокируя пакет санкций против России, высказывает поддержку членства Украины в Европейском союзе.
Фицо нашел причину не ездить в Украину
Фицо пытается не встречаться с Зеленским.
Фицо добавил, что предпочитает встречаться со своим украинским коллегой, премьером Денисом Шмыгалем.
По поводу заинтересованности Украины в визите словацкого президента Петера Пеллегрини Фицо добавил, что это фактически будет символический визит — в Словакии президент не имеет возможности заключать какие-либо договоренности.
При этом словацкий премьер неожиданно поддержал вступление Украины в Европейский союз.
Напомним, что 25 июня большинство стран-членов Евросоюза — 26 из 27 — выразили готовность продолжать оказывать Украине финансовую помощь и делать это в долгосрочной перспективе. Против была только пророссийская Венгрия, фактически заблокировавшая переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это вызвало большую радость у Орбана.
Пророссийская Словакия, в свою очередь, заблокировала 18-й пакет санкций против России. Однако Братислава, в отличие от Будапешта, поддерживает членство Украины в ЕС.
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