Словакия не будет поддерживать новый пакет санкций Европейского Союза против России и потребует отсрочки голосования, пока не будут решены словацкие беспокойства по поводу поставок газа после 2027 года.
Главные тезисы
- Словакия не поддерживает новый пакет санкций ЕС против России из-за проблем со снабжением газа.
- Премьер-министр Роберт Фицо цинично требует отложить голосование за санкции до решения вопросов газоснабжения.
- Министр иностранных дел Словакии готов поддержать санкции при условии гарантий по энергетической безопасности и арбитражным рискам.
Фицо цинично требует отложить голосование за новый пакет санкций против РФ
Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Сообщается, что Фицо встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, но неизвестно, изменило ли это его позицию.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18 пакет санкций против России, если Брюссель предоставит «гарантии энергетической безопасности» и 20 млрд евро потенциальных арбитражных рисков.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что очередной, 18-й пакет санкций Евросоюза будет касаться ключевых секторов российской экономики — энергетики, банковской сферы и критического экспорта, также планируются дополнительные меры по борьбе против обхода ограничительных мер ЕС.
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