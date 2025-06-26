18-й пакет санкций ЕС против России. Фицо цинично требует отложить голосование
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18-й пакет санкций ЕС против России. Фицо цинично требует отложить голосование

Фицо
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Источник:  Reuters

Словакия не будет поддерживать новый пакет санкций Европейского Союза против России и потребует отсрочки голосования, пока не будут решены словацкие беспокойства по поводу поставок газа после 2027 года.

Главные тезисы

  • Словакия не поддерживает новый пакет санкций ЕС против России из-за проблем со снабжением газа.
  • Премьер-министр Роберт Фицо цинично требует отложить голосование за санкции до решения вопросов газоснабжения.
  • Министр иностранных дел Словакии готов поддержать санкции при условии гарантий по энергетической безопасности и арбитражным рискам.

Фицо цинично требует отложить голосование за новый пакет санкций против РФ

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Словакия не будет голосовать за 18 пакет санкций. Мы считаем его одним пакетом (с планом прекращения импорта), и пока не будут решены фундаментальные вопросы, мы не можем вводить дальнейшие санкции.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Сообщается, что Фицо встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, но неизвестно, изменило ли это его позицию.

В преддверии Словакия и Венгрия выступили против предложенного пакета санкций из-за своего несогласия с предложениями Комиссии прекратить импорт российских энергоносителей до конца 2027 года, что заставляет обе страны искать альтернативы, пишет издание.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18 пакет санкций против России, если Брюссель предоставит «гарантии энергетической безопасности» и 20 млрд евро потенциальных арбитражных рисков.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что очередной, 18-й пакет санкций Евросоюза будет касаться ключевых секторов российской экономики — энергетики, банковской сферы и критического экспорта, также планируются дополнительные меры по борьбе против обхода ограничительных мер ЕС.

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