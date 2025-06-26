18-й пакет санкций ЕС против России. Фицо цинично требует отложить голосование

Словакия не будет поддерживать новый пакет санкций Европейского Союза против России и потребует отсрочки голосования, пока не будут решены словацкие беспокойства по поводу поставок газа после 2027 года.

Фицо цинично требует отложить голосование за новый пакет санкций против РФ

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Словакия не будет голосовать за 18 пакет санкций. Мы считаем его одним пакетом (с планом прекращения импорта), и пока не будут решены фундаментальные вопросы, мы не можем вводить дальнейшие санкции. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Сообщается, что Фицо встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, но неизвестно, изменило ли это его позицию.

В преддверии Словакия и Венгрия выступили против предложенного пакета санкций из-за своего несогласия с предложениями Комиссии прекратить импорт российских энергоносителей до конца 2027 года, что заставляет обе страны искать альтернативы, пишет издание. Поделиться

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18 пакет санкций против России, если Брюссель предоставит «гарантии энергетической безопасности» и 20 млрд евро потенциальных арбитражных рисков.