18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії. Фіцо цинічно вимагає відкласти голосування
Категорія
Політика
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18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії. Фіцо цинічно вимагає відкласти голосування

Фіцо
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Джерело:  Reuters

Словаччина не підтримуватиме новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії та вимагатиме відтермінування голосування, доки не будуть вирішені словацькі занепокоєння щодо постачання газу після 2027 року.

Головні тези:

  • Словаччина виступає проти нового пакета санкцій ЄС проти Росії через проблему з постачанням газу.
  • Прем'єр-міністр Роберт Фіцо вимагає відтермінування голосування за санкції, поки не будуть розв'язані питання щодо газопостачання після 2027 року.
  • Міністр закордонних справ Словаччини готовий підтримати пакет санкцій, якщо будуть надані гарантії щодо енергетичної безпеки та ризиків.

Фіцо цинічно вимагає відкласти голосування за новий пакет санкцій проти РФ

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомляє.

Словаччина не голосуватиме за 18-й пакет санкцій. Ми вважаємо його одним пакетом (з планом припинення імпорту), і доки не будуть вирішені фундаментальні питання, ми не можемо запроваджувати подальші санкції.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Повідомляється, що Фіцо зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, але невідомо, чи змінило це його позицію.

Напередодні Словаччина та Угорщина виступили проти запропонованого пакета санкцій через свою незгоду з пропозиціями Комісії припинити імпорт російських енергоносіїв до кінця 2027 року, що змушує обидві країни шукати альтернативи, пише видання.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловив готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії, якщо Брюссель надасть «гарантії енергетичної безпеки» та 20 млрд євро потенційних арбітражних ризиків.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що черговий, 18-й пакет санкцій Євросоюзу стосуватиметься ключових секторів російської економіки — енергетики, банківської сфери та критичного експорту, також плануються додаткові заходи із боротьби проти обходу обмежувальних заходів ЄС.

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