Словаччина не підтримуватиме новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії та вимагатиме відтермінування голосування, доки не будуть вирішені словацькі занепокоєння щодо постачання газу після 2027 року.
Головні тези:
- Словаччина виступає проти нового пакета санкцій ЄС проти Росії через проблему з постачанням газу.
- Прем'єр-міністр Роберт Фіцо вимагає відтермінування голосування за санкції, поки не будуть розв'язані питання щодо газопостачання після 2027 року.
- Міністр закордонних справ Словаччини готовий підтримати пакет санкцій, якщо будуть надані гарантії щодо енергетичної безпеки та ризиків.
Фіцо цинічно вимагає відкласти голосування за новий пакет санкцій проти РФ
Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомляє.
Повідомляється, що Фіцо зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, але невідомо, чи змінило це його позицію.
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловив готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії, якщо Брюссель надасть «гарантії енергетичної безпеки» та 20 млрд євро потенційних арбітражних ризиків.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що черговий, 18-й пакет санкцій Євросоюзу стосуватиметься ключових секторів російської економіки — енергетики, банківської сфери та критичного експорту, також плануються додаткові заходи із боротьби проти обходу обмежувальних заходів ЄС.
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