18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії. Фіцо цинічно вимагає відкласти голосування

Словаччина не підтримуватиме новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії та вимагатиме відтермінування голосування, доки не будуть вирішені словацькі занепокоєння щодо постачання газу після 2027 року.

Фіцо цинічно вимагає відкласти голосування за новий пакет санкцій проти РФ

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомляє.

Словаччина не голосуватиме за 18-й пакет санкцій. Ми вважаємо його одним пакетом (з планом припинення імпорту), і доки не будуть вирішені фундаментальні питання, ми не можемо запроваджувати подальші санкції. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Повідомляється, що Фіцо зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, але невідомо, чи змінило це його позицію.

Напередодні Словаччина та Угорщина виступили проти запропонованого пакета санкцій через свою незгоду з пропозиціями Комісії припинити імпорт російських енергоносіїв до кінця 2027 року, що змушує обидві країни шукати альтернативи, пише видання. Поширити

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловив готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії, якщо Брюссель надасть «гарантії енергетичної безпеки» та 20 млрд євро потенційних арбітражних ризиків.