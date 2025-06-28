Фіцо звинуватив Зеленського у ненависті до себе
Категорія
Політика
Дата публікації

Фіцо звинуватив Зеленського у ненависті до себе

Фіцо
Джерело:  Aktuality

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знайшов виправдання, чому він відмовляється відвідувати Україну. Він звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той його, мовляв, "ненавидить".

Головні тези:

  • Роберт Фіцо відмовляється відвідувати Україну через відчуття ненависті від президента Зеленського.
  • Словаччина підтримує вступ України до Європейського союзу, вважаючи це виходом з важкої ситуації.
  • Угорщина та Словаччина виявили різні підходи до питання членства України в ЄС, обмежуючи чи підтримуючи його відповідно.

Фіцо знайшов причину не їздити в Україну

Фіцо намагається не зустрічатися з Зеленським.

Моя зустріч із президентом Зеленським не має жодного сенсу, бо він мене ненавидить. Я не бачу жодної причини зустрічатися з президентом України.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Фіцо додав, що вважає за краще зустрічатися з зі своїм українським колегою, прем'єром Денисом Шмигалем.

Щодо ж зацікавленості України у візиті словацького президента Петера Пеллегріні Фіцо додав, що це фактично буде символічний візит — у Словаччині президент не має можливості укладати будь-які домовленості.

При цьому словацький прем'єр несподівано підтримав вступ України до Європейського союзу. На його думку, це вихід для України з поточної "важкої ситуації".

Членство України в ЄС приносить Словаччині більше переваг, ніж недоліків.

Нагадаємо, що 25 червня більшість країн-членів Євросоюзу — 26 з 27 — висловили готовність продовжувати надавати Україні фінансову допомогу та робити це у довгостроковій перспективі. Проти була тільки проросійська Угорщина, яка фактично заблокувала переговори про вступ України до ЄС. Це викликало велику радість в Орбана.

Проросійська Словаччина, своєю чергою, заблокувала 18-й пакет санкцій проти Росії. Проте Братислава, на відміну від Будапешта, підтримує членство України в ЄС.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Страждати через Україну". Фіцо цинічно звернувся до ЄС
Фіцо намагається блокувати антиросійські санкції
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо марить "нейтралітетом" Словаччини — чим це загрожує Європі
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії. Фіцо цинічно вимагає відкласти голосування
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?