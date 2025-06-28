Фіцо звинуватив Зеленського у ненависті до себе

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знайшов виправдання, чому він відмовляється відвідувати Україну. Він звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той його, мовляв, "ненавидить".
Головні тези:
- Роберт Фіцо відмовляється відвідувати Україну через відчуття ненависті від президента Зеленського.
- Словаччина підтримує вступ України до Європейського союзу, вважаючи це виходом з важкої ситуації.
- Угорщина та Словаччина виявили різні підходи до питання членства України в ЄС, обмежуючи чи підтримуючи його відповідно.
Фіцо знайшов причину не їздити в Україну
Фіцо намагається не зустрічатися з Зеленським.
Фіцо додав, що вважає за краще зустрічатися з зі своїм українським колегою, прем'єром Денисом Шмигалем.
Щодо ж зацікавленості України у візиті словацького президента Петера Пеллегріні Фіцо додав, що це фактично буде символічний візит — у Словаччині президент не має можливості укладати будь-які домовленості.
При цьому словацький прем'єр несподівано підтримав вступ України до Європейського союзу. На його думку, це вихід для України з поточної "важкої ситуації".
Нагадаємо, що 25 червня більшість країн-членів Євросоюзу — 26 з 27 — висловили готовність продовжувати надавати Україні фінансову допомогу та робити це у довгостроковій перспективі. Проти була тільки проросійська Угорщина, яка фактично заблокувала переговори про вступ України до ЄС. Це викликало велику радість в Орбана.
Проросійська Словаччина, своєю чергою, заблокувала 18-й пакет санкцій проти Росії. Проте Братислава, на відміну від Будапешта, підтримує членство України в ЄС.
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