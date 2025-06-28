Фіцо звинуватив Зеленського у ненависті до себе

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знайшов виправдання, чому він відмовляється відвідувати Україну. Він звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той його, мовляв, "ненавидить".

Фіцо знайшов причину не їздити в Україну

Фіцо намагається не зустрічатися з Зеленським.

Моя зустріч із президентом Зеленським не має жодного сенсу, бо він мене ненавидить. Я не бачу жодної причини зустрічатися з президентом України. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Фіцо додав, що вважає за краще зустрічатися з зі своїм українським колегою, прем'єром Денисом Шмигалем.

Щодо ж зацікавленості України у візиті словацького президента Петера Пеллегріні Фіцо додав, що це фактично буде символічний візит — у Словаччині президент не має можливості укладати будь-які домовленості.

При цьому словацький прем'єр несподівано підтримав вступ України до Європейського союзу. На його думку, це вихід для України з поточної "важкої ситуації".

Членство України в ЄС приносить Словаччині більше переваг, ніж недоліків. Поширити

Нагадаємо, що 25 червня більшість країн-членів Євросоюзу — 26 з 27 — висловили готовність продовжувати надавати Україні фінансову допомогу та робити це у довгостроковій перспективі. Проти була тільки проросійська Угорщина, яка фактично заблокувала переговори про вступ України до ЄС. Це викликало велику радість в Орбана.