Фицо выдвинул требование для разблокирования 18-го пакета санкций против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Фицо выдвинул требование для разблокирования 18-го пакета санкций против РФ

Чего добивается Фицо
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Источник:  Dennik N

Словацкий премьер Роберт Фицо настроен до 15 июля подписать соглашение с Еврокомиссией по поводу гарантий, что его страна не пострадает от полного отказа от российского газа. Это, дескать, позволит разблокировать принятие 18-го пакета санкций против РФ.

Главные тезисы

  • Фицо требует гарантий, чтобы разблокировать принятие 18-го пакета санкций против РФ.
  • Кроме того, он заявил о жестком разговоре с немецким лидером.

Чего добивается Фицо

Глава правительства Словакии утверждает, что без гарантий оно не даст согласие на разблокирование нового санкционного пакета ЕС.

Пока мы только на стадии обещаний, — пожаловался приспешник Путина.

Он также подтвердил, что утром провел телефонные переговоры с немецким лидером Фридрихом Мерцом.

Фицо заявил журналистам, это был "жесткий" разговор.

Что любопытно, словацкий премьер не хочет раскрывать смысл этой беседы.

Мы не согласимся на 18-й пакет, пока у нас не будет чего-то на столе, — добавил пророссийский политик.

Он также в очередной раз начал жаловаться, что его страна больше всех в ЕС подвержена риску прекращения поставок российского газа, поскольку это приведет к дефициту газа, росту транзакционных сборов и ценам на сырье, а также угрозе иска со стороны российского "Газпрома" на 16 миллиардов евро.

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