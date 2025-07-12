Словацкий премьер Роберт Фицо настроен до 15 июля подписать соглашение с Еврокомиссией по поводу гарантий, что его страна не пострадает от полного отказа от российского газа. Это, дескать, позволит разблокировать принятие 18-го пакета санкций против РФ.

Чего добивается Фицо

Глава правительства Словакии утверждает, что без гарантий оно не даст согласие на разблокирование нового санкционного пакета ЕС.

Пока мы только на стадии обещаний, — пожаловался приспешник Путина. Поделиться

Он также подтвердил, что утром провел телефонные переговоры с немецким лидером Фридрихом Мерцом.

Фицо заявил журналистам, это был "жесткий" разговор.

Что любопытно, словацкий премьер не хочет раскрывать смысл этой беседы.

Мы не согласимся на 18-й пакет, пока у нас не будет чего-то на столе, — добавил пророссийский политик. Поделиться

Он также в очередной раз начал жаловаться, что его страна больше всех в ЕС подвержена риску прекращения поставок российского газа, поскольку это приведет к дефициту газа, росту транзакционных сборов и ценам на сырье, а также угрозе иска со стороны российского "Газпрома" на 16 миллиардов евро.