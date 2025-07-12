Фицо выдвинул требование для разблокирования 18-го пакета санкций против РФ

Словацкий премьер Роберт Фицо настроен до 15 июля подписать соглашение с Еврокомиссией по поводу гарантий, что его страна не пострадает от полного отказа от российского газа. Это, дескать, позволит разблокировать принятие 18-го пакета санкций против РФ.
Главные тезисы
- Фицо требует гарантий, чтобы разблокировать принятие 18-го пакета санкций против РФ.
- Кроме того, он заявил о жестком разговоре с немецким лидером.
Чего добивается Фицо
Глава правительства Словакии утверждает, что без гарантий оно не даст согласие на разблокирование нового санкционного пакета ЕС.
Он также подтвердил, что утром провел телефонные переговоры с немецким лидером Фридрихом Мерцом.
Фицо заявил журналистам, это был "жесткий" разговор.
Что любопытно, словацкий премьер не хочет раскрывать смысл этой беседы.
Он также в очередной раз начал жаловаться, что его страна больше всех в ЕС подвержена риску прекращения поставок российского газа, поскольку это приведет к дефициту газа, росту транзакционных сборов и ценам на сырье, а также угрозе иска со стороны российского "Газпрома" на 16 миллиардов евро.
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