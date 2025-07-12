Словацький прем’єр Роберт Фіцо налаштований до 15 липня підписати угоду з Єврокомісією щодо гарантій, що його країна не постраждає від повної відмови від російського газу. Це, мовляв, дасть можливість розблокувати ухвалення 18-го пакета санкцій проти РФ.

Чого добивається Фіцо

Глава уряду Словаччини стверджує, що без гарантій він не дасть згоду на розблокування нового санкційного пакета ЄС.

Поки що ми тільки на стадії обіцянок, — поскаржився поплічник Путіна. Поширити

Він також підтвердив, що вранці провів телефонні перемовини з німецьким лідером Фрідріхом Мерцом.

Фіцо заявив журналістам, це була "жорстка" розмова.

Що цікаво, словацький прем’єр не хоче розкривати зміст цієї бесіди.

Ми не погодимося на 18-й пакет доти, поки у нас не буде чогось на столі, — додав проросійський політик. Поширити

Він також вкотре почав скаржитися, що його країна більше за всіх в ЄС схильна до ризику припинення постачань російського газу, оскільки це призведе до дефіциту газу, зростання транзакційних зборів і цін на сировину, а також загрози позову з боку російського "Газпрому" на 16 мільярдів євро.