Фіцо висунув вимогу для розблокування 18-го пакета санкцій проти РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Фіцо висунув вимогу для розблокування 18-го пакета санкцій проти РФ

Фіцо
Джерело:  Dennik N

Словацький прем’єр Роберт Фіцо налаштований до 15 липня підписати угоду з Єврокомісією щодо гарантій, що його країна не постраждає від повної відмови від російського газу. Це, мовляв, дасть можливість розблокувати ухвалення 18-го пакета санкцій проти РФ.

Головні тези:

  • Фіцо вимагає гарантій, щоб розблокувати ухвалення 18-го пакета санкцій проти РФ.
  • Окрім того, він заявив про жорстку розмову з німецьким лідером.

Чого добивається Фіцо

Глава уряду Словаччини стверджує, що без гарантій він не дасть згоду на розблокування нового санкційного пакета ЄС.

Поки що ми тільки на стадії обіцянок, — поскаржився поплічник Путіна.

Він також підтвердив, що вранці провів телефонні перемовини з німецьким лідером Фрідріхом Мерцом.

Фіцо заявив журналістам, це була "жорстка" розмова.

Що цікаво, словацький прем’єр не хоче розкривати зміст цієї бесіди.

Ми не погодимося на 18-й пакет доти, поки у нас не буде чогось на столі, — додав проросійський політик.

Він також вкотре почав скаржитися, що його країна більше за всіх в ЄС схильна до ризику припинення постачань російського газу, оскільки це призведе до дефіциту газу, зростання транзакційних зборів і цін на сировину, а також загрози позову з боку російського "Газпрому" на 16 мільярдів євро.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо марить "нейтралітетом" Словаччини — чим це загрожує Європі
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії. Фіцо цинічно вимагає відкласти голосування
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо звинуватив Зеленського у ненависті до себе
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?