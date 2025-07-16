Фіцо нахабно критикує плани ЄС щодо закупівлі газу і санкцій проти Росії

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із критикою планів щодо відмови від російського газу.
Головні тези:
- Процес відмови від російського газу в межах стратегії REPowerEU спричинить шкоду словацьким домогосподарствам та бізнесу.
- Прем’єр-міністр Словаччини закликає на відтермінування голосування щодо санкційного пакета ЄС проти Росії, доки не буде врегульовано ризики для газопостачання.
- У Словаччині відсутній мінімальний консенсус щодо підтримки планів Єврокомісії з відмови від російського газу.
Фіцо поскаржився фон дер Ляєн на плани ЄС щодо Росії
Текст листа він опублікував у себе в соцмережі Х.
LETTER TO THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION URSULA VON DER LEYEN ✉️— Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) July 16, 2025
Dear Madam President of the European Commission,
I appreciate the efforts of the European Commission (EC) to offer the Slovak Republic (SR) solutions to the extremely negative impacts of the proposal to… pic.twitter.com/A7IJKmadvZ
Прем’єр Словаччини заявив, що його країна "ніколи не підтримає" цю ініціативу в частині постачання газу, оскільки вона шкодить словацьким домогосподарствам, бізнесу та загрожує конкурентоспроможності всього ЄС.
За словами прем'єра, Єврокомісія, просуваючи REPowerEU, "грубо ігнорує політичний мандат Європейської Ради".
Він також наголосив, що його позиція щодо цього є "послідовною і не повинна бути несподіванкою", хоча Словаччина і не має права вето щодо REPowerEU.
Прем’єр також зазначив, що в Словаччині немає навіть "мінімального консенсусу" щодо підтримки позиції Єврокомісії, а представники бізнесу мають "вкрай негативну думку" про ініціативу.
У підсумку Фіцо закликав фон дер Ляєн використати найближчі години та дні для продовження діалогу з урядом Словаччини, зокрема для "чіткого тлумачення зобов’язань Єврокомісії".
До цього часу Братислава проситиме про відтермінування голосування щодо 18-го пакету санкцій.
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