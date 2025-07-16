Фіцо нахабно критикує плани ЄС щодо закупівлі газу і санкцій проти Росії

Фіцо поскаржився фон дер Ляєн на плани ЄС щодо Росії

Текст листа він опублікував у себе в соцмережі Х.

Фіцо направив офіційного листа фон дер Ляєн, у якому різко розкритикував пропозицію Єврокомісії щодо припинення постачання російського газу після 1 січня 2028 року в межах стратегії REPowerEU. Поширити

LETTER TO THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION URSULA VON DER LEYEN ✉️



Dear Madam President of the European Commission,



I appreciate the efforts of the European Commission (EC) to offer the Slovak Republic (SR) solutions to the extremely negative impacts of the proposal to… pic.twitter.com/A7IJKmadvZ — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) July 16, 2025

Прем’єр Словаччини заявив, що його країна "ніколи не підтримає" цю ініціативу в частині постачання газу, оскільки вона шкодить словацьким домогосподарствам, бізнесу та загрожує конкурентоспроможності всього ЄС.

За словами прем'єра, Єврокомісія, просуваючи REPowerEU, "грубо ігнорує політичний мандат Європейської Ради".

Він також наголосив, що його позиція щодо цього є "послідовною і не повинна бути несподіванкою", хоча Словаччина і не має права вето щодо REPowerEU.

Фіцо підкреслив, що Братислава розглядає цю пропозицію як "санкцію" і пов’язує її з 18-м пакетом санкцій ЄС проти Росії. Тому, за його словами, Словаччина очікує, що голосування щодо санкційного пакета відбудеться лише після усунення суттєвих ризиків для газопостачання. Поширити

Прем’єр також зазначив, що в Словаччині немає навіть "мінімального консенсусу" щодо підтримки позиції Єврокомісії, а представники бізнесу мають "вкрай негативну думку" про ініціативу.

У підсумку Фіцо закликав фон дер Ляєн використати найближчі години та дні для продовження діалогу з урядом Словаччини, зокрема для "чіткого тлумачення зобов’язань Єврокомісії".

До цього часу Братислава проситиме про відтермінування голосування щодо 18-го пакету санкцій.