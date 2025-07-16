Фіцо нахабно критикує плани ЄС щодо закупівлі газу і санкцій проти Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

Фіцо нахабно критикує плани ЄС щодо закупівлі газу і санкцій проти Росії

Robert Fico
Фіцо
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Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із критикою планів щодо відмови від російського газу.

Головні тези:

  • Процес відмови від російського газу в межах стратегії REPowerEU спричинить шкоду словацьким домогосподарствам та бізнесу.
  • Прем’єр-міністр Словаччини закликає на відтермінування голосування щодо санкційного пакета ЄС проти Росії, доки не буде врегульовано ризики для газопостачання.
  • У Словаччині відсутній мінімальний консенсус щодо підтримки планів Єврокомісії з відмови від російського газу.

Фіцо поскаржився фон дер Ляєн на плани ЄС щодо Росії

Текст листа він опублікував у себе в соцмережі Х.

Фіцо направив офіційного листа фон дер Ляєн, у якому різко розкритикував пропозицію Єврокомісії щодо припинення постачання російського газу після 1 січня 2028 року в межах стратегії REPowerEU.

Прем’єр Словаччини заявив, що його країна "ніколи не підтримає" цю ініціативу в частині постачання газу, оскільки вона шкодить словацьким домогосподарствам, бізнесу та загрожує конкурентоспроможності всього ЄС.

За словами прем'єра, Єврокомісія, просуваючи REPowerEU, "грубо ігнорує політичний мандат Європейської Ради".

Він також наголосив, що його позиція щодо цього є "послідовною і не повинна бути несподіванкою", хоча Словаччина і не має права вето щодо REPowerEU.

Фіцо підкреслив, що Братислава розглядає цю пропозицію як "санкцію" і пов’язує її з 18-м пакетом санкцій ЄС проти Росії. Тому, за його словами, Словаччина очікує, що голосування щодо санкційного пакета відбудеться лише після усунення суттєвих ризиків для газопостачання.

Прем’єр також зазначив, що в Словаччині немає навіть "мінімального консенсусу" щодо підтримки позиції Єврокомісії, а представники бізнесу мають "вкрай негативну думку" про ініціативу.

У підсумку Фіцо закликав фон дер Ляєн використати найближчі години та дні для продовження діалогу з урядом Словаччини, зокрема для "чіткого тлумачення зобов’язань Єврокомісії".

До цього часу Братислава проситиме про відтермінування голосування щодо 18-го пакету санкцій.

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