Фіцо спробував публічно принизити Україну — у МЗС відреагували
Категорія
Політика
Дата публікації

Фіцо спробував публічно принизити Україну — у МЗС відреагували

МЗС України
Фіцо
Read in English

Словацький прем’єр Роберт Фіцо цинічно порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів" в контексті потенційних переговорів американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Українські дипломати жорстко розкритикували ці слова.

Головні тези:

  • Роберт Фіцо продовжує просувати свою проросійську позицію.
  • Офіційний Київ відповів на цинічні слова скандального політика.

Фіцо знову накинувся на Україну

На переконання словацького лідера, неважливо, про що домовляться президент США та російський диктатор — найбільше постраждає Україна.

Пам'ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, завжди страждає трава. Незалежно від того, чим закінчаться переговори слонів 15 серпня, постраждає трава — в даному випадку, Україна.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини

Міністерство закордонних справ України публічно розкритикувало цю цинічну заяву.

За словами українських дипломатів, Роберт Фіцо досі не зрозумів справжніх причин загарбницької війни, яку веде РФ.

Прикро, що глава уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи, — йдеться в заяві МЗС.

Як зазначили українські дипломати, слова Фіцо — це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу.

