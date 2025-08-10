Фіцо спробував публічно принизити Україну — у МЗС відреагували

Словацький прем’єр Роберт Фіцо цинічно порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів" в контексті потенційних переговорів американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Українські дипломати жорстко розкритикували ці слова.
Головні тези:
- Роберт Фіцо продовжує просувати свою проросійську позицію.
- Офіційний Київ відповів на цинічні слова скандального політика.
Фіцо знову накинувся на Україну
На переконання словацького лідера, неважливо, про що домовляться президент США та російський диктатор — найбільше постраждає Україна.
Міністерство закордонних справ України публічно розкритикувало цю цинічну заяву.
За словами українських дипломатів, Роберт Фіцо досі не зрозумів справжніх причин загарбницької війни, яку веде РФ.
Як зазначили українські дипломати, слова Фіцо — це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу.
