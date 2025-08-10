Повітряні сили ЗСУ знищили командний пункт армії РФ

10 серпня українські захисники змогли провести ще одну успішну операцію, внаслідок якої було ліквідовано командний пункт російських загарбників у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Втрати Росії на фронті стрімко зростають

З офіційною заявою з цього приводу виступив Генеральний штаб Збройних сил України.

Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок, — йдеться в повідомленні. Поширити

За попередніми даними, цього разу українські оборонці зуміли ліквідувати близько 25 російських загарбників.

Ба більше, ще 11 солдатів РФ були поранені.

Розвідка звертає увагу на те, що серед ліквідованих — командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.

Окупанти ніколи не матимуть спокою на нашій землі! Боротьба триває! — наголошує Генштаб ЗСУ. Поширити

Варто також зазначити, що вночі 10 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область, Росія).