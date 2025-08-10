Повітряні сили ЗСУ знищили командний пункт армії РФ

10 серпня українські захисники змогли провести ще одну успішну операцію, внаслідок якої було ліквідовано командний пункт російських загарбників у тимчасово окупованій частині Херсонської області.
Головні тези:
- Загалом було ліквідовано близько 25 російських загарбників.
- Це вже друге успішне ураження сил та ресурсів ворога протягом поточної доби.
Втрати Росії на фронті стрімко зростають
З офіційною заявою з цього приводу виступив Генеральний штаб Збройних сил України.
За попередніми даними, цього разу українські оборонці зуміли ліквідувати близько 25 російських загарбників.
Ба більше, ще 11 солдатів РФ були поранені.
Розвідка звертає увагу на те, що серед ліквідованих — командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.
Варто також зазначити, що вночі 10 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область, Росія).
Саме цей НПЗ є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури ворога.
