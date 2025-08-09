Не добудували. Буксир "Капітан Ушаков" затонув у Санкт-Петербурзі — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Не добудували. Буксир "Капітан Ушаков" затонув у Санкт-Петербурзі — відео

СПб
Джерело:  online.ua

Біля причалу Балтійського заводу в Санкт-Петербурзі вранці 9 серпня затонув великий російський буксир "Капітан Ушаков". За попередніми даними, було затоплено одне з відділень, що призвело до сильного крену.

Головні тези:

  • Буксир Капітан Ушаков затонув у Санкт-Петербурзі через затоплення одного з відділень при сильному крені.
  • Працівники заводу намагалися врятувати судно, але безуспішно, що призвело до затоплення приміщення допоміжних механізмів судна.

Буксир "Капітан Ушаков" затонув у Санкт-Петербурзі

Начальник відділу зі зв'язків із громадськістю Балтійського заводу Олександр Лебедєв повідомив журналістам, що напередодні ввечері буксир нахилився.

Міські спецслужби і чергові служби заводу намагалися врятувати судно, але їм не вдалося це зробити.

Усю ніч тривала боротьба за судно. Працівники Балтійського заводу допомагали колегам зупинити крен.

Західне міжрегіональне слідче управління на транспорті слідчого комітету Росії повідомило у своєму Telegram-каналі, що буксир затонув під час робіт з його добудови. У підсумку сталося затоплення приміщення допоміжних механізмів судна.

Буксир “Капітан Ушаков” було спущено на воду у 2022 році на Ярославському суднобудівному заводі. У Петербурзі він проходив дооснащення.

Судно довжиною майже 70 метрів, шириною 15 метрів, водотоннажністю 3,2 тисячі тонн, було побудовано за новим проєктом 23470, запущеним у 2014 році.

