У Петербурзі впав у річку та затонув автобус с пасажирами — відео

10 травня в російському Санкт-Петербурзі у річку Мойка впав автобус, в якому знаходилось близько 20 пасажирів. Згідно з останніми даними, загинули 6 людей.

Що відомо про НП у Санкт-Петербурзі

Варто зазначити, що ця подія сталася на тлі суттєвого погіршення погодних умов.

За словами очевидців, автобус на набережній врізався у два автомобілі, пробив огорожу, впав у воду та повністю пішов під воду.

На місце аварії одразу прибули водолази і швидка. З машини відкачують воду, людей дістають із вікон.

Спочатку місцева влада заявляла про те, що загинула одна людина, а з автобуса дістали 8 пасажирів й уже надають їм допомогу.

Окрім того, вказано, що правоохоронці затримали водія транспортного засобу та завели на нього справу.

Згідно з інформацією видання "Фонтанка", попередньо внаслідок аварії з автобусом вже відомо про 6 загиблих.

Росіян налякали “труни” в озері

Нещодавно також з’явилася інформація про те, що мешканців російського Саранська злякали “труни”, які винесло на берег місцевого озера.

Місцева влада почала запевняти людей, що причин для паніки немає.

Подія сталася на Лісовому озері, де місцеві виявили дві дерев'яні ящики, які вважають трунами через їхню форму та зовнішній вигляд.

Ці “труни“ знайшли у водах біля самого берега.

Російська поліція оглянула знахідки і заявила, що вони виявилися порожніми і не становлять жодної небезпеки. Після цього їх утилізували — розслідування вважається завершеним.