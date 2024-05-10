В Петербурге упал в реку и затонул автобус с пассажирами — видео

10 мая в российском Санкт-Петербурге в реку Мойка упал автобус, в котором находились около 20 пассажиров. Согласно последним данным, погибли 6 человек.

Что известно о ЧП в Санкт-Петербурге

Следует отметить, что это событие произошло на фоне существенного ухудшения погодных условий.

По словам очевидцев, автобус на набережной врезался в два автомобиля, пробил ограждение, упал в реку и полностью ушел под воду.

На место аварии сразу прибыли водолазы и скорая. Из машины откачивают воду, людей достают из окон.

Сначала местные власти заявляли о том, что погиб один человек, а из автобуса достали 8 пассажиров и уже оказывают им помощь.

Кроме того, указано, что правоохранители задержали водителя транспортного средства и завели дело.

Согласно информации издания "Фонтанка", предварительно в результате аварии с автобусом уже известно о 6 погибших.

Россиян испугали "гробы" в озере

Недавно также появилась информация о том, что жителей российского Саранска испугали гробы, которые вынесло на берег местного озера.

Местные власти начали уверять людей, что причин для паники нет.

Событие произошло на Лесном озере, где местные обнаружили два деревянных ящика, которые считают гробами из-за их формы и внешнего вида.

Эти "гробы" нашли в водах у самого берега.

Российская полиция осмотрела находки и заявила, что они оказались пустыми и не представляют никакой опасности. После этого их утилизировали — расследование считается оконченным.