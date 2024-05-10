"Френдли-файер" в Белгородской области. Россияне расстреляли своих офицеров
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"Френдли-файер" в Белгородской области. Россияне расстреляли своих офицеров

россияне
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В Белгородской области оккупанты расстреляли офицеров, приехавших к ним с проверкой. Интересно, что причиной "неприятного" инцидента стала неудачная шутка.

Что известно о расстреле российских офицеров в Белгородской области

Отмечается, что вышеупомянутые офицеры после своего прибытия решили подшутить, поэтому представились как "ДРГ ВСУ". Оккупанты немедленно отреагировали и выходит, что убили "своих".

Согласно обнародованной информации, инцидент произошел вечером 7 мая 2024 года в районе населенного пункта Красная Яруга в Белгородской области. Он расположен примерно в 12 километрах от государственной границы России.

К блокпостам, охранявшим два рядовых, фамилии которых Деменев и Попков, которые были призывниками, приблизился автомобиль ВАЗ-2109 черного цвета. Сообщается, что в машине находились двое неизвестных им мужчин в военной форме.

Рядовой Попков подошел к автомобилю, чтобы уточнить цель их прибытия и проверить соответствующие документы. Однако водитель транспортного средства, не представившись, вытащил из кобуры пистолет Макарова и направил его на Попкова.

Неизвестный мужчина, находившийся на тот момент за рулем автомобиля, приказал Попкову отдать служебное оружие и встать на колени, заявив, что они якобы являются членами диверсионно-разведывательной группы Вооруженных Сил Украины.

В то же время второй рядовой Деменев, услышав слова о ДРГ и увидев пистолет, направленный на его товарища, решил "смело защитить его". Поэтому, кафир без всякого предупреждения начал стрелять в автомобиль из АК-74.

Затем Деменев сообщил об инциденте по рации. После того, как изъяли документы у раненых пассажиров автомобиля, оказалось, что на блокпост прибыли не члены ДРГ ВСУ, а офицеры 473-го окружного учебного центра с проверкой.

Как выяснилось, шутником, которому не повезло с чувством юмора, начальник штаба 24-го стрелкового батальона капитан Козлов, в то же время другим пассажиром оказался лейтенант Липатов. Сейчас оба доставлены в белгородскую больницу.

ВРГ зашла в Белгородскую область. Два офицера ВС РФ получили ранения. Но есть нюанс. Нюанс состоит в том, что никакой ДРГ там и близко не было, а офицеры ранены в результате дружеского огня и собственного идиотизма, — говорится в сообщении.

В РФ расстреляли пилота бомбардировщика Ту-95, убивавшего мирных украинцев

В российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 - майора Стегачева Олега Сергеевича.

Информацию о покушении на российского захватчика первым сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 - майора стегачева Олега Сергеевича, - говорится в сообщении.

Украинские разведчики также обращают внимание на то, что указанный пилот ВКС РФ родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе «Энельс» (в/ч 06987).

Что важно понимать, он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей.

В ГУР также уточняют, что в результате покушения российский оккупант получил огнестрельные ранения.

Однако пока не удалось выяснить, погиб ли он.

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