В российском Белгороде заявили о взрывах и пострадавших — видео

В Белгороде в России днем 4 мая заявили о «взрыве». Его причиной могла стать российская управляемая авиационная бомба.

Взрывы в Белгороде 4 мая

Так называемые взрывы в городе слышали с 14:30 до 15:00. Затем местные телеграммы-каналы начали публиковать видео и фото с пожаром на месте взрыва.

Важно отметить, что в то же время русские войска наносили удары по Харькову.

Позже губернатор Белгорщины Гладков заявил, что в Белгороде «раздался взрыв». О его причинах он умолчал.

По его словам, «в результате взрыва пострадали пять человек, они получили травмы разной степени тяжести». Повреждены 30 домов и 10 автомобилей.

Некоторые телеграмм-каналы заявили, что причиной взрыва могла быть управляемая авиабомба, которую оккупанты хотели запустить по Харьковской области.

По данным главы Харьковской ОВА, днем россияне обстреляли КАБами село Черкасские Тишки.

Позже российские СМИ сообщили о пожаре на подстанции в Белгородской области. По их словам, ее атаковал беспилотник.

Атаки дронов в России

3 мая в городе Шебекино Белгородской области РФ дроном атаковали территорию автомобильной газозаправочной станции.

В результате взрыва начался пожар на резервуаре для хранения газа.

2 мая в Минобороны РФ заявили об отражении атаки беспилотников. По их словам, были "сбиты и перехвачены" 12 БПЛА самолетного типа:

5 БПЛА — в Брянской области,

3 — в Краснодарской области,

2 — в Ростовской области,

1 — в Белгородской области,

1 — в Курской области.

В Орловской области заявили, что "во время обезвреживания" дронов были повреждены энергообъекты, и было нарушено электроснабжение ряда домовладений.

В Курской области из-за удара беспилотника в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без света.