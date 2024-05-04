У російському Бєлгороді заявили про вибухи та постраждалих — відео

У Бєлгороді в Росії вдень 4 травня заявили про «вибух». Його причиною могла стати російська керована авіаційна бомба.

Вибухи у Бєлгороді 4 травня

Так звані вибухи у місті чули між 14:30 та 15:00. Потім місцеві Телеграм-канали почали публікувати відео та фото з пожежею на місці вибуху.

Важливо зазначити, що у той самий час російські війська завдавали ударів по Харкову.

Пізніше губернатор Бєлгорощини Гладков заявив, що у Бєлгороді «пролунав вибух». Про його причини він промовчав.

За його словами, «в результаті вибуху постраждали п’ятеро людей, вони отримали травми різного ступеня тяжкості». Пошкоджено 30 будинків та 10 авто.

Деякі Телеграм-канали заявили, що причиною вибуху могла бути керована авіабомба, яку окупанти хотіли запустити по Харківській області.

За даними голови Харківської ОВА, вдень росіяни обстріляли КАБами село Черкаські Тишки.

Пізніше російські ЗМІ повідомили про пожежу на підстанції в Бєлгородській області. За їхніми словами, її атакував безпілотник.

Атаки дронів у Росії

3 травня місті Шебекіно Бєлгородської області РФ дроном атакували територію автомобільної газозаправної станції.

Внаслідок вибуху почалася пожежа на резервуарі для зберігання газу.

2 травня в Міноборони РФ заявили про відбиття атаки безпілотників. За їхніми словами, були "збиті та перехоплені" 12 БПЛА літакового типу:

5 БПЛА — у Брянській області,

3 — у Краснодарській області,

2 — у Ростовській області,

1 — у Бєлгородській області,

1 — у Курській області.

В Орловській області заявили, що "під час знешкодження" дронів були пошкоджені енергооб'єкти, та було порушення електропостачання низки домоволодінь.

В Курській області через удар безпілотника у селищі Понирі були пошкоджені лінії електропередачі, і населений пункт лишився без світла.