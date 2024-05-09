Российский Белгород оказался под массированным обстрелом. Повреждены десятки домов, есть раненые

Россияне заявили о новом обстреле Белгорода. В частности, сообщается о пострадавших и поврежденных домах.

Что известно об обстреле Белгорода РФ

Как сообщают росСМИ, в результате обстрела пострадали не менее восьми человек, среди них 11-летний ребенок.

Кроме того, повреждения, по словам местного губернатора, получили 19 многоквартирных домов и сгорели девять автомобилей.

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В городе в результате обстрела разные разрушения обнаружены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах. В Белгородском районе в поселке Дубово повреждены кровли в 4 частных жилищных домовладениях. Также повреждены 3 автомобиля, — сообщил губернатор Белгорода Гладков. Поделиться

В Минобороны РФ заявили, что сбили над Белгородской областью якобы 15 реактивных снарядов.

Ведомство отчиталось об уничтожении 15 снарядов RM70 Vampire и одного беспилотника над Белгородской областью, а также еще двух БПЛА над территорией Брянской области и трех над Курской.

В России вспыхнула нефтебаза после атаки дронов 9 мая

Российские телеграмм-каналы начали активно распространять информацию о том, что ВСУ предприняли попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью БпЛА.

Впоследствии местные власти, в частности оперштаб Краснодарского края, официально подтвердили факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке.

Около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров, — говорится в сообщении оперативного штаба. Поделиться

Кроме того, отмечается, что к тушению масштабного пожара уже привлечены 62 человека и 20 единиц техники.