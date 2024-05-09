Російський Бєлгород опинився під масованим обстрілом. Пошкоджено десятки будинків, є поранені

Росіяни заявили про новий обстріл Бєлгорода. Зокрема повідомляєються про постраждалих та пошкоджені будинки.

Що відомо про обстріл Бєлгорода РФ

Як повідомляють росЗМІ, внаслідок обстрілу постраждали не менше восьми людей, серед них 11-річна дитина.

Крім того, пошкодження, за словами місцевого губернатора, отримали 19 багатоквартирних будинків та згоріли дев'ять автомобілів.

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У місті внаслідок обстрілу різні руйнування виявлено у 34 квартирах у 19 багатоквартирних будинках, одному приватному житловому будинку та 37 транспортних засобах. У Білгородському районі у селищі Дубове пошкоджено покрівлі у 4 приватних житлових домоволодіннях. Також пошкоджено 3 автомобілі, — повідомив губернатор Бєлгорода Гладков. Поширити

Натомість в Міноборони РФ заявили, що збили над Білгородською областю нібито 15 реактивних снарядів.

Відомство прозвітувало про знищення 15 снарядів RM70 Vampire та одного безпілотника над Білгородською областю, а також ще двох БПЛА над територією Брянської області та трьох над Курською.

У Росії спалахнула нафтобаза після атаки дронів 9 травня

Російські телеграм-канали почали активно поширювати інформацію про те, що нібито ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА.

Згодом місцева влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, офіційно підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.

Близько 6 БпЛА були подавлені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа — пошкоджено кілька резервуарів, — йдеться в повідомленні оперативного штабу. Поширити

Окрім того, наголошується, що до гасіння масштабної пожежі уже залучені 62 людини і 20 одиниць техніки.