Не достроили. Буксир "Капитан Ушаков" затонул в Санкт-Петербурге — видео

У причала Балтийского завода в Санкт-Петербурге утром 9 августа затонул крупный российский буксир "Капитан Ушаков". По предварительным данным, было затоплено одно из отделений, что привело к сильному крену.

Буксир "Капитан Ушаков" затонул в Санкт-Петербурге

Начальник отдела по связям с общественностью Балтийского завода Александр Лебедев сообщил журналистам, что накануне вечером буксир накренился.

Городские спецслужбы и дежурные службы завода пытались спасти судно, но им это не удалось.

Всю ночь шла борьба за судно. Работники Балтийского завода помогали коллегам остановить крен.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета России сообщило в своем Telegram-канале, что буксир затонул во время работ по его достройке. В результате произошло затопление помещения вспомогательных механизмов судна.

Буксир "Капитан Ушаков" был спущен на воду в 2022 году на Ярославском судостроительном заводе. В Петербурге он проходил дооснащения.