Сили оборони України вдарили по Саратовському НПЗ — відео

Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу ворога з метою примушення його до припинення збройної агресії проти нашої держави. Кожен уражений об’єкт на території російської федерації, що задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру. Далі буде… Слава Україні! — наголошує Генштаб ЗСУ.