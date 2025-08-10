Сили оборони України вдарили по Саратовському НПЗ — відео
Уночі 10 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали потужного удару по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область, Росія).

Головні тези:

  • Саратовський НПЗ є ключовим об'єктом паливної інфраструктури Росії.
  • Росіяни скаржилися на гучні вибухи поблизу заводу.

Нова “бавовна” в Росії

Факт ще однієї успішної атаки підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України.

Він звертає увагу на те, що після влучання ударних дронів на території підприємства почалися потужні вибухи та пожежа.

Що важливо розуміти, Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Російської Федерації.

Він активно залучений до забезпечення окупаційних військ нафтопродуктами.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, його річна потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти.

Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу ворога з метою примушення його до припинення збройної агресії проти нашої держави. Кожен уражений об’єкт на території російської федерації, що задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру. Далі буде… Слава Україні! — наголошує Генштаб ЗСУ.

