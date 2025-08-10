Силы обороны Украины ударили по Саратовскому НПЗ — видео

Силы обороны Украины продолжают системно принимать меры, направленные на снижение военно-экономического потенциала врага с целью принуждения его к прекращению вооруженной агрессии против нашего государства. Каждый пораженный объект на территории российской федерации, задействованный в обеспечении ее преступной войны против Украины, приближает нас к справедливому миру. Продолжение следует... Слава Украине! — подчеркивает Генштаб ВСУ.