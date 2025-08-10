Силы обороны Украины ударили по Саратовскому НПЗ — видео
Силы обороны Украины ударили по Саратовскому НПЗ — видео

Генштаб ВСУ
Новая "бавовна" в России - детали
Ночью 10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли мощный удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (Саратовская область, Россия).

Главные тезисы

  • Саратовский НПЗ является ключевым объектом топливной инфраструктуры России.
  • Россияне жаловались на громкие взрывы вблизи завода.

Новая "бавовна" в России — детали

Факт еще одной удачной атаки подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Он обращает внимание на то, что после попадания ударных дронов на территории предприятия начались мощные взрывы и пожар.

Что важно понимать, Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры Российской Федерации.

Он активно вовлечен в обеспечение оккупационных войск нефтепродуктами.

Как отмечает Генштаб ВСУ, его годовая мощность переработки составляет 7 миллионов тонн нефти.

Силы обороны Украины продолжают системно принимать меры, направленные на снижение военно-экономического потенциала врага с целью принуждения его к прекращению вооруженной агрессии против нашего государства. Каждый пораженный объект на территории российской федерации, задействованный в обеспечении ее преступной войны против Украины, приближает нас к справедливому миру. Продолжение следует... Слава Украине! — подчеркивает Генштаб ВСУ.

