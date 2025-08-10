Силы обороны Украины ударили по Саратовскому НПЗ — видео

Ночью 10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли мощный удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (Саратовская область, Россия).
Главные тезисы
- Саратовский НПЗ является ключевым объектом топливной инфраструктуры России.
- Россияне жаловались на громкие взрывы вблизи завода.
Новая "бавовна" в России — детали
Факт еще одной удачной атаки подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Он обращает внимание на то, что после попадания ударных дронов на территории предприятия начались мощные взрывы и пожар.
Что важно понимать, Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры Российской Федерации.
Он активно вовлечен в обеспечение оккупационных войск нефтепродуктами.
Как отмечает Генштаб ВСУ, его годовая мощность переработки составляет 7 миллионов тонн нефти.
