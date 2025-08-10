Украинские воины полностью освободили Бессалевку в Сумской области

10 августа официально стало известно, что Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских захватчиков населенный пункт Бессалевка Сумской области.

Что известно о новом успехе ВСУ

Факт освобождения еще одного украинского населенного пункта официально подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины:

Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Бессалевка Сумской области, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что к этой успешной операции были привлечены подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона.

Что важно понимать, во время боевых действий украинские защитники успели уничтожить 18 российских оккупантов.

Вооруженные Силы Украины продолжают и дальше уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства, — заключает Генштаб ВСУ. Поделиться

Следует отметить, что многие иностранные аналитики уже признали, что Украина смогла успешно сорвать масштабное наступление армии РФ в Сумской области.