Украинские воины полностью освободили Бессалевку в Сумской области
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины полностью освободили Бессалевку в Сумской области

Генштаб ВСУ
Что известно о новом успехе ВСУ
Read in English
Читати українською

10 августа официально стало известно, что Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских захватчиков населенный пункт Бессалевка Сумской области.

Главные тезисы

  • Украинские воины успешно продвигаются вперед в Сумской области.
  • Силы обороны Украины смогли сорвать наступление армии РФ.

Что известно о новом успехе ВСУ

Факт освобождения еще одного украинского населенного пункта официально подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины:

Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Бессалевка Сумской области, — сказано в официальном заявлении.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что к этой успешной операции были привлечены подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона.

Что важно понимать, во время боевых действий украинские защитники успели уничтожить 18 российских оккупантов.

Вооруженные Силы Украины продолжают и дальше уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства, — заключает Генштаб ВСУ.

Следует отметить, что многие иностранные аналитики уже признали, что Украина смогла успешно сорвать масштабное наступление армии РФ в Сумской области.

Несмотря на это, враг не прекращает штурмы на этом участке фронта, потому боевые действия продолжаются.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Более 120 дронов атаковали разные регионы РФ — видео мощной "бавовны"
"Бавовна" в России 10 августа - важные подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина успешно поразила 7 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 10 августа 2025 года
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Трампа и Путина. О чем договорились Стармер и Макрон
Стармер и Макрон привлечены к подготовке встречи

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?