Украинские воины полностью освободили Бессалевку в Сумской области

10 августа официально стало известно, что Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских захватчиков населенный пункт Бессалевка Сумской области.
Главные тезисы
- Украинские воины успешно продвигаются вперед в Сумской области.
- Силы обороны Украины смогли сорвать наступление армии РФ.
Что известно о новом успехе ВСУ
Факт освобождения еще одного украинского населенного пункта официально подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины:
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что к этой успешной операции были привлечены подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона.
Что важно понимать, во время боевых действий украинские защитники успели уничтожить 18 российских оккупантов.
Следует отметить, что многие иностранные аналитики уже признали, что Украина смогла успешно сорвать масштабное наступление армии РФ в Сумской области.
Несмотря на это, враг не прекращает штурмы на этом участке фронта, потому боевые действия продолжаются.
