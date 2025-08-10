Более 120 дронов атаковали разные регионы РФ — видео мощной "бавовны"

Ночью 10 августа в разных регионах страны-агрессорки России раздавались громкие взрывы, после которых вспыхивали масштабные пожары. Минобороны РФ официально подтвердило, что это последствия новой атаки Украины. Одной из главных целей воздушного нападения стал нефтеперерабатывающий завод в Саратове.
Главные тезисы
- Власти РФ традиционно не раскрывают общее количество дронов, атаковавших их территорию.
- Взрывы также гримели в Липецке и Воронеже.
"Бавовна" в России 10 августа — важные подробности
Как утверждают местные жители, под массированную атаку дронов попал Саратов.
Россияне публикуют в сети фото и видео, на которых слышны звуки, похожие на работу беспилотников.
Кроме того, видна работа систем противовоздушной обороны.
Также впоследствии прогремел громкий взрыв, после которого на территории НПЗ вспыхнул масштабный пожар.
Работу ПВО и мощные взрывы слышали также жители Липецка и Воронежа.
Минобороны России утверждает, что их силы ПВО якобы уничтожили и перехватили 121 украинский БПЛА над 15 регионами страны.
29 — якобы сбили над Краснодарским краем,
15 — над временно оккупированным Крымом,
13 — над Брянской областью,
12 — над Белгородской,
9 — над Воронежской,
8 — над Саратовской,
8 — над Ставропольским краем,
7 — над Калужской,
6 — над Тульской,
5 — над Ростовской,
4 — над Рязанской,
2 — над акваторией Азовского моря,
по 1 — над Смоленской, Орловской и Тверской областями.
Общее количество дронов, которые атаковали Россию, Минобороны РФ не раскрывает.
