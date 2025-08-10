Более 120 дронов атаковали разные регионы РФ — видео мощной "бавовны"

Ночью 10 августа в разных регионах страны-агрессорки России раздавались громкие взрывы, после которых вспыхивали масштабные пожары. Минобороны РФ официально подтвердило, что это последствия новой атаки Украины. Одной из главных целей воздушного нападения стал нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

"Бавовна" в России 10 августа — важные подробности

Как утверждают местные жители, под массированную атаку дронов попал Саратов.

Россияне публикуют в сети фото и видео, на которых слышны звуки, похожие на работу беспилотников.

Кроме того, видна работа систем противовоздушной обороны.

Также впоследствии прогремел громкий взрыв, после которого на территории НПЗ вспыхнул масштабный пожар.

Работу ПВО и мощные взрывы слышали также жители Липецка и Воронежа.

Минобороны России утверждает, что их силы ПВО якобы уничтожили и перехватили 121 украинский БПЛА над 15 регионами страны.

29 — якобы сбили над Краснодарским краем,

15 — над временно оккупированным Крымом,

13 — над Брянской областью,

12 — над Белгородской,

9 — над Воронежской,

8 — над Саратовской,

8 — над Ставропольским краем,

7 — над Калужской,

6 — над Тульской,

5 — над Ростовской,

4 — над Рязанской,

2 — над акваторией Азовского моря,

по 1 — над Смоленской, Орловской и Тверской областями.