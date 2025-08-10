Более 120 дронов атаковали разные регионы РФ — видео мощной "бавовны"
Более 120 дронов атаковали разные регионы РФ — видео мощной "бавовны"

"Бавовна" в России 10 августа - важные подробности
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью 10 августа в разных регионах страны-агрессорки России раздавались громкие взрывы, после которых вспыхивали масштабные пожары. Минобороны РФ официально подтвердило, что это последствия новой атаки Украины. Одной из главных целей воздушного нападения стал нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

Главные тезисы

  • Власти РФ традиционно не раскрывают общее количество дронов, атаковавших их территорию.
  • Взрывы также гримели в Липецке и Воронеже.

"Бавовна" в России 10 августа — важные подробности

Как утверждают местные жители, под массированную атаку дронов попал Саратов.

Россияне публикуют в сети фото и видео, на которых слышны звуки, похожие на работу беспилотников.

Кроме того, видна работа систем противовоздушной обороны.

Также впоследствии прогремел громкий взрыв, после которого на территории НПЗ вспыхнул масштабный пожар.

Работу ПВО и мощные взрывы слышали также жители Липецка и Воронежа.

Минобороны России утверждает, что их силы ПВО якобы уничтожили и перехватили 121 украинский БПЛА над 15 регионами страны.

  • 29 — якобы сбили над Краснодарским краем,

  • 15 — над временно оккупированным Крымом,

  • 13 — над Брянской областью,

  • 12 — над Белгородской,

  • 9 — над Воронежской,

  • 8 — над Саратовской,

  • 8 — над Ставропольским краем,

  • 7 — над Калужской,

  • 6 — над Тульской,

  • 5 — над Ростовской,

  • 4 — над Рязанской,

  • 2 — над акваторией Азовского моря,

  • по 1 — над Смоленской, Орловской и Тверской областями.

Общее количество дронов, которые атаковали Россию, Минобороны РФ не раскрывает.

