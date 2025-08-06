Громкая "бавовна" в России — под ударом еще одна нефтебаза
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Громкая "бавовна" в России — под ударом еще одна нефтебаза

"Бавовна" в Брянске - что известно
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Источник:  online.ua

Утром 6 августа украинские ударные дроны атаковали город Брянск в России, где находится нефтебаза. По словам местных жителей, они слышали много взрывов и активную работу ПВО.

Главные тезисы

  • Власти РФ утверждают, что над Брянском было уничтожено 16 беспилотников.
  • По предварительным данным, среди гражданских никто не пострадал.

"Бавовна" в Брянске — что известно

Как утверждают местные жители, неизвестные беспилотники совершили атаку на Брянск в 5 утра по местному времени.

Они слышали не менее 10 мощных взрывов, несколько дронов якобы сбили.

Кроме того, был виден столб густого черного дыма на месте падения обломков БПЛА в одном из районов Брянска.

Телеграмм-канал Exilenova+ утверждает, что ударные дроны атаковали территорию нефтебазы, хотя официально власти это не подтвердили.

С заявлением по этому поводу выступил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он заверил, что за минувшую ночь над территорией региона ПВО уничтожило 16 БпЛА самолетного типа.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах, — заверил ставленник Кремля.

Что важно понимать, в регионе расположен наливной пункт "Брянск" нефтепровода "Дружба" для приема, хранения, распределения и отгрузки дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.

Ни для кого не секрет, что он активно используется для снабжения оккупационной армии России.

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