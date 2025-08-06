Громкая "бавовна" в России — под ударом еще одна нефтебаза

Утром 6 августа украинские ударные дроны атаковали город Брянск в России, где находится нефтебаза. По словам местных жителей, они слышали много взрывов и активную работу ПВО.
Главные тезисы
- Власти РФ утверждают, что над Брянском было уничтожено 16 беспилотников.
- По предварительным данным, среди гражданских никто не пострадал.
"Бавовна" в Брянске — что известно
Как утверждают местные жители, неизвестные беспилотники совершили атаку на Брянск в 5 утра по местному времени.
Они слышали не менее 10 мощных взрывов, несколько дронов якобы сбили.
Кроме того, был виден столб густого черного дыма на месте падения обломков БПЛА в одном из районов Брянска.
Телеграмм-канал Exilenova+ утверждает, что ударные дроны атаковали территорию нефтебазы, хотя официально власти это не подтвердили.
С заявлением по этому поводу выступил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Он заверил, что за минувшую ночь над территорией региона ПВО уничтожило 16 БпЛА самолетного типа.
Что важно понимать, в регионе расположен наливной пункт "Брянск" нефтепровода "Дружба" для приема, хранения, распределения и отгрузки дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.
Ни для кого не секрет, что он активно используется для снабжения оккупационной армии России.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-