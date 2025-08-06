Гучна "бавовна" у Росії — під ударом ще одна нафтобаза
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Гучна "бавовна" у Росії — під ударом ще одна нафтобаза

“Бавовна” у Брянську - що відомо
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Джерело:  online.ua

Вранці 6 серпня українські ударні дрони атакували місто Брянськ у Росії, де знаходиться нафтобаза. За словами місцевих мешканців, вони чули дуже багато вибухів та активну роботу ППО.

Головні тези:

  • Влада РФ стверджує, що над Брянськом було знищено 16 безпілотників.
  • За попередніми даними, серед цивільних ніхто не постраждав.

“Бавовна” у Брянську — що відомо

Як стверджують місцеві мешканці, невідомі безпілотники здійснили атаку на Брянськ о 5-й ранку за місцевим часом.

Вони чули щонайменше 10 потужних вибухів, кілька дронів нібито збили.

Окрім того, було видно стовп густого чорного диму на місці падіння уламків БПЛА в одному з районів Брянська.

Телеграм-канал Exilenova+ стверджує, що ударні дрони атакували територію нафтобази, хоча офіційно влада це не підтвердила.

З заявою з цього приводу виступив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Він запевнив, що протягом минулої ночі над територією регіону ППО знищила 16 БпЛА літакового типу.

Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місцях, — запевнив ставленик Кремля.

Що важливо розуміти, в регіоні розташований наливний пункт "Брянськ" нафтопроводу "Дружба" для приймання, зберігання, розподілу і відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт.

Ні для кого не секрет, що він активно використовується для постачання окупаційній армії Росії.

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