Гучна "бавовна" у Росії — під ударом ще одна нафтобаза

Вранці 6 серпня українські ударні дрони атакували місто Брянськ у Росії, де знаходиться нафтобаза. За словами місцевих мешканців, вони чули дуже багато вибухів та активну роботу ППО.

“Бавовна” у Брянську — що відомо

Як стверджують місцеві мешканці, невідомі безпілотники здійснили атаку на Брянськ о 5-й ранку за місцевим часом.

Вони чули щонайменше 10 потужних вибухів, кілька дронів нібито збили.

Окрім того, було видно стовп густого чорного диму на місці падіння уламків БПЛА в одному з районів Брянська.

Телеграм-канал Exilenova+ стверджує, що ударні дрони атакували територію нафтобази, хоча офіційно влада це не підтвердила.

З заявою з цього приводу виступив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Він запевнив, що протягом минулої ночі над територією регіону ППО знищила 16 БпЛА літакового типу.

Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місцях, — запевнив ставленик Кремля. Поширити

Що важливо розуміти, в регіоні розташований наливний пункт "Брянськ" нафтопроводу "Дружба" для приймання, зберігання, розподілу і відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт.