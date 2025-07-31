"Бавовна" у російській Пензі. Дрони поцілили в оборонний радіозавод — відео

Вранці 31 липня дрони атакували у російській Пензі радіозавод. Після вибуху на оборонному підприємстві почалася пожежа.
Головні тези:
- У російській Пензі дрони атакували радіозавод, що виробляє обчислювальну техніку для Міноборони.
- Підприємство, яке було атаковане, є важливим виробником засобів зв’язку для російських збройних сил, що забезпечує критичні потреби армії.
- Атакований радіозавод також є єдиним виробником пунктів управління бойовими діями підрозділів ППО сухопутних військ.
"Бавовна" у російській Пензі: горить оборонний радіозавод
«Прям на ВЕМ летить!» — жителі Пензи на відео раніше заявили, що БпЛА атакували завод ВЕМ — це підприємство тепер називається «ЕВТ імені В. А. Ревунова» і виробляє, зокрема, обчислювальну техніку для Міноборони
Поруч із ним знаходиться єдиний російський оборонний завод, який виготовляє пункти управління бойовими діями підрозділів ППО — АТ «Радіозавод».
11 квітня 2023 року підприємство включено до списку санкцій Канади «організацій причетних до війни Путіна». Завод розташований на вулиці Гагаріна, 13.
За кількасот метрів від нього знаходиться інший найбільший оборонний завод — АТ «Радіозавод». Як заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, метою атаки був саме він.
За його словами, це підприємство спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для російських збройних сил, зокрема:
мобільних комплексів управління;
систем автоматизованого бойового управління;
радіостанцій для Сухопутних військ, Повітряно-десантних військ і Ракетних військ стратегічного призначення;
модернізованих командно-штабних машин (КШМ) на базі бронетехніки.
За оцінкою Коваленка, це важливе підприємство, яке забезпечує критичні потреби російської армії, а його ураження може мати наслідки для системи управління військами РФ.
АТ "Радіозавод" — це єдиний виробник пунктів управління бойовими діями підрозділів ППО сухопутних військ. З 2013 року підприємство входить до холдингу АТ «Роселектроніка» (ДК «Ростехнології»).
Влітку 2023 року АТ «Радіозавод» представив губернатору Олегу Мельниченку свій новий комплекс протиповітряної оборони (ППО), який може використовуватись для боротьби з безпілотниками.
Завод знаходиться під санкціями США, ЄС та Канади.
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