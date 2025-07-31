"Бавовна" у російській Пензі. Дрони поцілили в оборонний радіозавод — відео

Вранці 31 липня дрони атакували у російській Пензі радіозавод. Після вибуху на оборонному підприємстві почалася пожежа.

"Бавовна" у російській Пензі: горить оборонний радіозавод

«Прям на ВЕМ летить!» — жителі Пензи на відео раніше заявили, що БпЛА атакували завод ВЕМ — це підприємство тепер називається «ЕВТ імені В. А. Ревунова» і виробляє, зокрема, обчислювальну техніку для Міноборони

Поруч із ним знаходиться єдиний російський оборонний завод, який виготовляє пункти управління бойовими діями підрозділів ППО — АТ «Радіозавод».

Мешканці Пензи вранці 31 липня зняли відео з моменту атаки БПЛА на місто та стверджували, що безпілотник летів на місцевий завод ВЕМ — це АТ «Пензенське виробниче об'єднання ЕВТ ім. В. А. Ревунова». Завод виробляє побутову техніку, і навіть на підприємстві ведеться виробництво обчислювальної техніки у сфері Міністерства оборони РФ. Поширити

11 квітня 2023 року підприємство включено до списку санкцій Канади «організацій причетних до війни Путіна». Завод розташований на вулиці Гагаріна, 13.

За кількасот метрів від нього знаходиться інший найбільший оборонний завод — АТ «Радіозавод». Як заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, метою атаки був саме він.

За його словами, це підприємство спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для російських збройних сил, зокрема:

мобільних комплексів управління;

систем автоматизованого бойового управління;

радіостанцій для Сухопутних військ, Повітряно-десантних військ і Ракетних військ стратегічного призначення;

модернізованих командно-штабних машин (КШМ) на базі бронетехніки.

За оцінкою Коваленка, це важливе підприємство, яке забезпечує критичні потреби російської армії, а його ураження може мати наслідки для системи управління військами РФ.

АТ "Радіозавод" — це єдиний виробник пунктів управління бойовими діями підрозділів ППО сухопутних військ. З 2013 року підприємство входить до холдингу АТ «Роселектроніка» (ДК «Ростехнології»).

Влітку 2023 року АТ «Радіозавод» представив губернатору Олегу Мельниченку свій новий комплекс протиповітряної оборони (ППО), який може використовуватись для боротьби з безпілотниками.

Завод знаходиться під санкціями США, ЄС та Канади.