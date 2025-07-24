"Бавовна" у Краснодарському краї РФ — БпЛА атакували нафтобазу

У російському Адлері, поблизу аеропорту Сочі, у ніч проти 24 липня пролунали потужні вибухи - спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. За попередніми даними, загоряння сталося після серії вибухів, причини яких наразі з’ясовуються.

Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ

У мережі з’явилася інформація про вибухи в російському Адлері — одному з районів міста Сочі. За попередніми даними, горить нафтобаза, розташована неподалік аеропорту Сочі.

Очевидці повідомляють про кілька потужних вибухів і великий стовп диму, що підіймається в небо. Інформація про потерпілих та масштаби пожежі поки що не уточнена. Поширити

Нафтобаза є стратегічним об’єктом, що забезпечує паливом регіональні потреби. Пожежа на такому підприємстві може мати серйозні наслідки для інфраструктури та екології регіону.

Керівник адміністрації ФТ "Сіріус" Дмитро Плишкін заявив, що сталося влучання по нафтобазі на Тавричній вулиці.

В оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, що відпочивальників у деяких готелях евакуювали на підземні паркінги.

В аеропорту Сочі запроваджені обмеження на виліт і приліт.

Також є відео, де можна побачити результат роботи російського комплексу С-300/400 по житловій забудові в Сочі.

В Інтернеті люди активно обговорюють подію, висловлюючи занепокоєння щодо безпеки цивільного населення та можливих наслідків для транспортної інфраструктури Сочі.