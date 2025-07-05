У різних регіонах Росії гримить потужна "бавовна" — відео
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У різних регіонах Росії гримить потужна "бавовна" — відео

“Бавовна” в Росії 5 липня - перші подробиці
Джерело:  online.ua

Влада країни-агресорки РФ вкотре скаржиться на масовану атаку українських ударних дронів. Попри те, що вороже Міноборони не розкриває точну кількість безпілотників, які випустила Україна, однак стверджує, що змогла знешкодити 94 з них.

Головні тези:

  • Місцеві мешканці стали свідками гучних вибухів та масштабних пожеж.
  • Україна поки не розкривала реальні наслідки нової атаки на РФ.

“Бавовна” в Росії 5 липня — перші подробиці

Протягом ночі та ранку під удари України потрапили воєнні об’єкти у російських містах Чебоксари, Енгельс і Саратов.

Як стверджує ставленик Кремля у Саратовській області, в Енгельсі та Саратові уламки дронів пошкодили окремі будівлі.

Місцеві мешканці Енгельса в соцмережах скаржилися на гучні вибухи у районі військового аеродрому.

У Чебоксарах українські безпілотники атакували одне з виробничих підприємств.

Згідно з останніми даними, після цього спалахнула масштабна пожежа. Наразі в місті зафіксовані перебої з мобільним інтернетом.

Як вдалося дізнатися опозиційним ЗМІ, поліцейські перекрили в’їзд на територію АТ "ВНИИР-Прогресс".

Що важливо розуміти, саме воно виробляє для російської армії антени "Комета", які захищають дрони від українських засобів РЕБ.

Також була зафіксована пожежа на території військового аеродрому "Борисоглібськ" у Воронезькій області.

Міноборони РФ стверджує, що за протягом ночі російська ППО знищила 94 українські БПЛА:

  • 34 БПЛА — над територією Воронезької області,

  • 11 — над Брянською областю,

  • по 9 БПЛА — над територіями Бєлгородської та Саратовської областей,

  • 8 БПЛА — над Новгородською областю,

  • 6 БПЛА — над Курською,

  • по 3 БПЛА — над територіями Ленінградської та Орлов — Орлов Ростовської, Смоленської, Рязанської та республіки Чувашія,

  • по одному БПЛА — над територіями Московського регіону, Пензенської та Тульської областей.

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