У різних регіонах Росії гримить потужна "бавовна" — відео

Влада країни-агресорки РФ вкотре скаржиться на масовану атаку українських ударних дронів. Попри те, що вороже Міноборони не розкриває точну кількість безпілотників, які випустила Україна, однак стверджує, що змогла знешкодити 94 з них.

“Бавовна” в Росії 5 липня — перші подробиці

Протягом ночі та ранку під удари України потрапили воєнні об’єкти у російських містах Чебоксари, Енгельс і Саратов.

Як стверджує ставленик Кремля у Саратовській області, в Енгельсі та Саратові уламки дронів пошкодили окремі будівлі.

Місцеві мешканці Енгельса в соцмережах скаржилися на гучні вибухи у районі військового аеродрому.

У Чебоксарах українські безпілотники атакували одне з виробничих підприємств.

Згідно з останніми даними, після цього спалахнула масштабна пожежа. Наразі в місті зафіксовані перебої з мобільним інтернетом.

Як вдалося дізнатися опозиційним ЗМІ, поліцейські перекрили в’їзд на територію АТ "ВНИИР-Прогресс".

Що важливо розуміти, саме воно виробляє для російської армії антени "Комета", які захищають дрони від українських засобів РЕБ.

Також була зафіксована пожежа на території військового аеродрому "Борисоглібськ" у Воронезькій області.

Міноборони РФ стверджує, що за протягом ночі російська ППО знищила 94 українські БПЛА: