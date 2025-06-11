Нова "бавовна". Під удар потрапив Тамбовський пороховий завод РФ

Уночі 11 червня українські ударні дрони здійснили потужну атаку на Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області РФ. Місцеві мешканці скаржилися на гучні вибухи.

У Росії палає Тамбовський пороховий завод

Як стверджують місцеві мешканці, у небі над Котовськом прогриміли щонайменше 15 вибухів.

Окрім того, вказано, що у місті лунали сирени повітряної тривоги.

Вранці ставленик Кремля в Тамбовській області Росії Євгеній Пєрвишов підтвердив атаку БпЛА на Котовськ.

За словами останнього, внаслідок падіння одного зі збитих БПЛА виникло загоряння", яке було ліквідовано пожежними підрозділами. Ніхто не постраждав.

Міноборони РФ продовжує стверджувати, що протягом ночі російська ППО перехопила 32 українських безпілотники, зокрема 5 — над територією Тамбовської області.

Що важливо розуміти, Тамбовський пороховий завод — одне з найбільших підприємств, що активно займається виробництвом боєприпасів і пороху для стрілецької зброї, артилерійських систем, гранатометів, мінометів і танкових снарядів.

Окрім того, саме там відбувається виготовлення компонентів вибухових речовин, зокрема нітроцелюлозу та колоксилін.