Масована атака Росії на Харків — є загиблі та поранені

Протягом ночі російські загарбники здійснювали повітряний напад на Харків 17-ма ударними безпілотниками типу "Шахед". Згідно з останніми даними, в Слобідському та Основʼянському районах загинули двоє людей, ще 54 були поранені, зокрема 8 дітей.
Головні тези:
- Цього разу для нападу ворог використав 17 безпілотників-камікадзе.
- Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем квартир.
Наслідки нової атаки Росії на Харків
Про ситуацію в місті розповіли мер Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, а також пресслужба ДСНС.
Місцева влада офіційно підтвердила, що ворожа атака розпочалася о 00:31 і тривала до 00:40.
Армія РФ використала для повітряного нападу 17 безпілотників-камікадзе типу "Шахед" і вдарила ними по житлових районах Харкова.
Як зазначає мер Харкова, відбулися прямі влучання в багатоповерхові житлові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, громадський транспорт та промислові об’єкти.
Після цього спалахнули пожежі в житлових квартирах, вигоріли автомобілі, вибуховою хвилею вибило вікна.
Також постраждали тролейбуси, контактна мережа, комунальні та виробничі об’єкти.
Окрім того, вказано, що в Слобідському районі російські дрони поцілили тролейбусне депо.
9 цивільних були шпиталізовані, зокрема двоє дітей.
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