Масована атака Росії на Харків — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
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Масована атака Росії на Харків — є загиблі та поранені

Ігор Терехов
Масована атака Росії на Харків — є загиблі та поранені

Протягом ночі російські загарбники здійснювали повітряний напад на Харків 17-ма ударними безпілотниками типу "Шахед". Згідно з останніми даними, в Слобідському та Основʼянському районах загинули двоє людей, ще 54 були поранені, зокрема 8 дітей.

Головні тези:

  • Цього разу для нападу ворог використав 17 безпілотників-камікадзе.
  •  Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем квартир.

Наслідки нової атаки Росії на Харків

Про ситуацію в місті розповіли мер Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, а також пресслужба ДСНС.

Місцева влада офіційно підтвердила, що ворожа атака розпочалася о 00:31 і тривала до 00:40.

Армія РФ використала для повітряного нападу 17 безпілотників-камікадзе типу "Шахед" і вдарила ними по житлових районах Харкова.

Як зазначає мер Харкова, відбулися прямі влучання в багатоповерхові житлові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, громадський транспорт та промислові об’єкти.

Після цього спалахнули пожежі в житлових квартирах, вигоріли автомобілі, вибуховою хвилею вибило вікна.

Також постраждали тролейбуси, контактна мережа, комунальні та виробничі об’єкти.

Попередньо відомо про двох загиблих, ще щонайменше 54 осіб дістали поранення, серед них восьмеро дітей. Зокрема, в лікарню доставлено 2-річну дівчинку та 15-річного хлопця. Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем квартир.

Окрім того, вказано, що в Слобідському районі російські дрони поцілили тролейбусне депо.

9 цивільних були шпиталізовані, зокрема двоє дітей.

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