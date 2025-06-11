Массированная атака России на Харьков — есть погибшие и раненые

В течение ночи российские захватчики совершали воздушное нападение на Харьков 17 ударными беспилотниками типа "Шахед". Согласно последним данным, в Слободском и Основянском районах погибли два человека, еще 54 были ранены, в том числе 8 детей.

Последствия новой атаки России на Харьков

О ситуации в городе рассказали мэр Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, а также пресс-служба ГСЧС.

Местные власти официально подтвердили, что вражеская атака началась в 00:31 и продолжалась до 00:40.

Армия РФ использовала для воздушного нападения 17 беспилотников-камикадзе типа "Шахед" и ударила ими по жилым районам Харькова.

Как отмечает мэр Харькова, произошли прямые попадания в многоэтажные жилые дома, частные дома, детские площадки, общественный транспорт и промышленные объекты.

После этого вспыхнули пожары в жилых квартирах, выгорели автомобили, взрывной волной выбило окна.

Пострадали также троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.

Предварительно известно о двух погибших, еще по меньшей мере 54 человека получили ранения, среди них восемь детей. В частности, в больницу доставлена 2-летняя девочка и 15-летний парень. Несколько человек удалось спасти из охваченных огнем квартир. Поделиться

Кроме того, указано, что в Слободском районе российские дроны попали в троллейбусное депо.