Массированная атака России на Харьков — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Массированная атака России на Харьков — есть погибшие и раненые

Игорь Терехов
Последствия новой атаки России на Харьков
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В течение ночи российские захватчики совершали воздушное нападение на Харьков 17 ударными беспилотниками типа "Шахед". Согласно последним данным, в Слободском и Основянском районах погибли два человека, еще 54 были ранены, в том числе 8 детей.

Главные тезисы

  • В этот раз для нападения враг использовал 17 беспилотников-камикадзе.
  • Несколько человек удалось спасти из охваченных огнем квартир.

Последствия новой атаки России на Харьков

О ситуации в городе рассказали мэр Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, а также пресс-служба ГСЧС.

Местные власти официально подтвердили, что вражеская атака началась в 00:31 и продолжалась до 00:40.

Армия РФ использовала для воздушного нападения 17 беспилотников-камикадзе типа "Шахед" и ударила ими по жилым районам Харькова.

Как отмечает мэр Харькова, произошли прямые попадания в многоэтажные жилые дома, частные дома, детские площадки, общественный транспорт и промышленные объекты.

После этого вспыхнули пожары в жилых квартирах, выгорели автомобили, взрывной волной выбило окна.

Пострадали также троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.

Предварительно известно о двух погибших, еще по меньшей мере 54 человека получили ранения, среди них восемь детей. В частности, в больницу доставлена 2-летняя девочка и 15-летний парень. Несколько человек удалось спасти из охваченных огнем квартир.

Кроме того, указано, что в Слободском районе российские дроны попали в троллейбусное депо.

9 гражданских были госпитализированы, в том числе двое детей.

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