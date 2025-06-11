Массированная атака России на Харьков — есть погибшие и раненые

В течение ночи российские захватчики совершали воздушное нападение на Харьков 17 ударными беспилотниками типа "Шахед". Согласно последним данным, в Слободском и Основянском районах погибли два человека, еще 54 были ранены, в том числе 8 детей.
Главные тезисы
- В этот раз для нападения враг использовал 17 беспилотников-камикадзе.
- Несколько человек удалось спасти из охваченных огнем квартир.
Последствия новой атаки России на Харьков
О ситуации в городе рассказали мэр Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, а также пресс-служба ГСЧС.
Местные власти официально подтвердили, что вражеская атака началась в 00:31 и продолжалась до 00:40.
Армия РФ использовала для воздушного нападения 17 беспилотников-камикадзе типа "Шахед" и ударила ими по жилым районам Харькова.
Как отмечает мэр Харькова, произошли прямые попадания в многоэтажные жилые дома, частные дома, детские площадки, общественный транспорт и промышленные объекты.
После этого вспыхнули пожары в жилых квартирах, выгорели автомобили, взрывной волной выбило окна.
Пострадали также троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.
Кроме того, указано, что в Слободском районе российские дроны попали в троллейбусное депо.
9 гражданских были госпитализированы, в том числе двое детей.
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