Атака РФ по Чернигову — спасатели достали из-под завалов погибшего мужчину

После ночной атаки РФ на Чернигов 6 июня под завалами промышленного предприятия находились два человека — это охранники. Спасатели деблокировали из-под завалов тело одного из них.
Главные тезисы
- Спасатели извлекли погибшего мужчину из-под завалов в Чернигове после атаки РФ.
- Атака по Чернигову повлекла за собой разрушения частных домов, предприятий, квартир и автомобилей.
- Российские войска использовали беспилотники, крылатую ракету и “Искандеры” во время комбинированного удара по Чернигову.
В Чернигове спасатели достали из-под завалов погибшего мужчину
В Чернигове получили тело погибшего во время вражеской атаки мужчину.
Спасатели продолжают разбирать завалы и искать его напарника.
Также в результате атаки травмировались четыре человека, двоих госпитализировали.
Кроме того, пишет Брыжинский, коммунальные предприятия до конца суток возобновят электропитание и водоснабжение в городе.
В ночь на 6 июня российские войска нанесли по Чернигову комбинированный удар беспилотниками типа "Герань-2", крылатой ракетой и "Искандер-М". Всего зафиксировано 14 взрывов.
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