Атака РФ по Чернигову — спасатели достали из-под завалов погибшего мужчину

После ночной атаки РФ на Чернигов 6 июня под завалами промышленного предприятия находились два человека — это охранники. Спасатели деблокировали из-под завалов тело одного из них.

В Чернигове спасатели достали из-под завалов погибшего мужчину

В Чернигове получили тело погибшего во время вражеской атаки мужчину.

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать его напарника.

Чернигов после атаки РФ

По словам начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского. известно о повреждении шести частных домов, двух промышленных предприятий, 215 квартир, учебного и медицинского учреждений и 8 автомобилей. Поделиться

Также в результате атаки травмировались четыре человека, двоих госпитализировали.

Кроме того, пишет Брыжинский, коммунальные предприятия до конца суток возобновят электропитание и водоснабжение в городе.

Чернигов после атаки РФ

В ночь на 6 июня российские войска нанесли по Чернигову комбинированный удар беспилотниками типа "Герань-2", крылатой ракетой и "Искандер-М". Всего зафиксировано 14 взрывов.