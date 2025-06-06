Атака РФ по Чернигову — спасатели достали из-под завалов погибшего мужчину
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ по Чернигову — спасатели достали из-под завалов погибшего мужчину

ДСНС Украины
Чернигов
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После ночной атаки РФ на Чернигов 6 июня под завалами промышленного предприятия находились два человека — это охранники. Спасатели деблокировали из-под завалов тело одного из них.

Главные тезисы

  • Спасатели извлекли погибшего мужчину из-под завалов в Чернигове после атаки РФ.
  • Атака по Чернигову повлекла за собой разрушения частных домов, предприятий, квартир и автомобилей.
  • Российские войска использовали беспилотники, крылатую ракету и “Искандеры” во время комбинированного удара по Чернигову.

В Чернигове спасатели достали из-под завалов погибшего мужчину

В Чернигове получили тело погибшего во время вражеской атаки мужчину.

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать его напарника.

Чернигов после атаки РФ

По словам начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского. известно о повреждении шести частных домов, двух промышленных предприятий, 215 квартир, учебного и медицинского учреждений и 8 автомобилей.

Также в результате атаки травмировались четыре человека, двоих госпитализировали.

Кроме того, пишет Брыжинский, коммунальные предприятия до конца суток возобновят электропитание и водоснабжение в городе.

Чернигов после атаки РФ

В ночь на 6 июня российские войска нанесли по Чернигову комбинированный удар беспилотниками типа "Герань-2", крылатой ракетой и "Искандер-М". Всего зафиксировано 14 взрывов.

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