Армия РФ обстреляла из артиллерии Черниговщину — ранены 3 человека

Российские войска утром 7 января обстреляли пограничную зону Черниговской области, в частности, город Семеновку. В результате обстрела пострадали три человека.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла пограничную зону Черниговщины, атаковав город Семеновку.
- В результате обстрела три человека получили ранения, двое из них были госпитализированы.
- Обстрел привел к разрушению жилых домов и инфраструктуры в Семеновке.
- В результате обстрела в Донецкой области погиб 64-летний житель города Северск, а его жена получила ранения.
- Правоохранители начали расследование военных преступлений по обстрелу гражданских объектов в Донецкой и Черниговской областях.
Россия нанесла удар по приграничье Черниговщины
По данным ОВА, утром враг совершил несколько артиллерийских обстрелов Семеновки. Известно о трех пострадавших, двое из которых госпитализированы. Указано также о разрушении.
Впоследствии Вячеслав Чаус уточнил, что Семеновка находилась под вражеским обстрелом всю ночь. Враг обстреливал город из артиллерии, в результате чего вечером 6 января загорелись жилые дома.
Утром 7 января российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре. Были повреждены предприятия, а также здания и жилые дома местных жителей.
В Донецкой области погиб человек в результате обстрела РФ
Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева, в 10 часов российские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Северск — погиб 64-летний горожанин. У его 61-летней супруги ранение ног.
В 13:20 в Ровно Покровского района враг атаковал FPV-дроном гражданский автомобиль, в котором находились еще одна пара.
Женщина и мужчина в возрасте 61 и 64 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в медицинское учреждение.
Правоохранители начали расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1,2 УК Украины), а именно нарушение законов и обычаев войны.
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