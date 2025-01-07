Армия РФ обстреляла из артиллерии Черниговщину — ранены 3 человека

Российские войска утром 7 января обстреляли пограничную зону Черниговской области, в частности, город Семеновку. В результате обстрела пострадали три человека.

Россия нанесла удар по приграничье Черниговщины

По данным ОВА, утром враг совершил несколько артиллерийских обстрелов Семеновки. Известно о трех пострадавших, двое из которых госпитализированы. Указано также о разрушении.

Все подробности будут сообщены впоследствии, — отметил председатель ОВА Вячеслав Чаус , предупредив о возможности повторных обстрелов. Поделиться

Впоследствии Вячеслав Чаус уточнил, что Семеновка находилась под вражеским обстрелом всю ночь. Враг обстреливал город из артиллерии, в результате чего вечером 6 января загорелись жилые дома.

Утром 7 января российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре. Были повреждены предприятия, а также здания и жилые дома местных жителей.

В Донецкой области погиб человек в результате обстрела РФ

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева, в 10 часов российские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Северск — погиб 64-летний горожанин. У его 61-летней супруги ранение ног.

В 13:20 в Ровно Покровского района враг атаковал FPV-дроном гражданский автомобиль, в котором находились еще одна пара.

Женщина и мужчина в возрасте 61 и 64 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в медицинское учреждение.

Правоохранители начали расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1,2 УК Украины), а именно нарушение законов и обычаев войны.