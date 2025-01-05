Армия РФ атаковала приграничье Черниговщины — ранены 9 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала приграничье Черниговщины — ранены 9 человек

Вячеслав Чаус / Черниговская ОВА
Армия РФ атаковала приграничье Черниговщины — ранены 9 человек
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Вечером 4 января россияне сбросили 4 КАБа на пограничный город Семеновка. Целили в центральную часть, по жилому массиву.

Главные тезисы

  • Армия России атаковала приграничье Черниговской области, сбросив 4 контролируемых беспилотников на город Семеновка.
  • В результате авиаудара ранены 9 человек, включая двух детей, и значительно повреждены объекты инфраструктуры.
  • Украинские военные отразили атаку, сбив 61 ударный дрон и 42 беспилотника-имитатора, задействовав авиацию и зенитные ракетные войска.
  • Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, а госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь.
  • Атака России вызвала серьезное осуждение со стороны международного сообщества и привела к усилению оборонительных мероприятий на приграничных территориях.

Россияне атаковали приграничье Черниговщины

Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, по состоянию на 23:00 было известно о семи раненых, им оказывают необходимую помощь.

Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

Впоследствии количество раненых из-за авиаудара России по Семеновке Черниговской области возросло.

Среди раненых двое детей 8 и 13 лет. Все госпитализированы в больницу в соседней общине. Одного человека перевезли в областную больницу.

В результате обстрела значительно повреждены админздания, местная больница, два пятиэтажных дома, несколько частных домов и объекты инфраструктуры.

Ночью эвакуировали 24 пациента местного территориального центра. Пожилых людей перевезли в соответствующее учреждение в Чернигов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, противник использовал 103 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных моделей, запущенные по направлениям Брянск, Миллерово и Орел.

Для отражения атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 военные подтвердили сбитие 61 ударного дрона типа Shahed и других моделей.

ПВО активно действовали в регионах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Кроме того, локационно было потеряно 42 беспилотника-имитатора, использовавшихся противником.

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