Армия РФ атаковала приграничье Черниговщины — ранены 9 человек

Вечером 4 января россияне сбросили 4 КАБа на пограничный город Семеновка. Целили в центральную часть, по жилому массиву.

Россияне атаковали приграничье Черниговщины

Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, по состоянию на 23:00 было известно о семи раненых, им оказывают необходимую помощь.

Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

Впоследствии количество раненых из-за авиаудара России по Семеновке Черниговской области возросло.

Среди раненых двое детей 8 и 13 лет. Все госпитализированы в больницу в соседней общине. Одного человека перевезли в областную больницу.

В результате обстрела значительно повреждены админздания, местная больница, два пятиэтажных дома, несколько частных домов и объекты инфраструктуры.

Ночью эвакуировали 24 пациента местного территориального центра. Пожилых людей перевезли в соответствующее учреждение в Чернигов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, противник использовал 103 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных моделей, запущенные по направлениям Брянск, Миллерово и Орел.

Для отражения атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 военные подтвердили сбитие 61 ударного дрона типа Shahed и других моделей.

ПВО активно действовали в регионах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Кроме того, локационно было потеряно 42 беспилотника-имитатора, использовавшихся противником.