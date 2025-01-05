Армия РФ атаковала приграничье Черниговщины — ранены 9 человек

Вечером 4 января россияне сбросили 4 КАБа на пограничный город Семеновка. Целили в центральную часть, по жилому массиву.
Главные тезисы
- Армия России атаковала приграничье Черниговской области, сбросив 4 контролируемых беспилотников на город Семеновка.
- В результате авиаудара ранены 9 человек, включая двух детей, и значительно повреждены объекты инфраструктуры.
- Украинские военные отразили атаку, сбив 61 ударный дрон и 42 беспилотника-имитатора, задействовав авиацию и зенитные ракетные войска.
- Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, а госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь.
- Атака России вызвала серьезное осуждение со стороны международного сообщества и привела к усилению оборонительных мероприятий на приграничных территориях.
Россияне атаковали приграничье Черниговщины
Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, по состоянию на 23:00 было известно о семи раненых, им оказывают необходимую помощь.
Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают все необходимые специальные службы.
Впоследствии количество раненых из-за авиаудара России по Семеновке Черниговской области возросло.
Среди раненых двое детей 8 и 13 лет. Все госпитализированы в больницу в соседней общине. Одного человека перевезли в областную больницу.
В результате обстрела значительно повреждены админздания, местная больница, два пятиэтажных дома, несколько частных домов и объекты инфраструктуры.
Ночью эвакуировали 24 пациента местного территориального центра. Пожилых людей перевезли в соответствующее учреждение в Чернигов.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, противник использовал 103 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных моделей, запущенные по направлениям Брянск, Миллерово и Орел.
Для отражения атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9:00 военные подтвердили сбитие 61 ударного дрона типа Shahed и других моделей.
ПВО активно действовали в регионах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей.
Кроме того, локационно было потеряно 42 беспилотника-имитатора, использовавшихся противником.
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